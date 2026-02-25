El primer gran objetivo internacional de la temporada ha sido cumplido para el DIM. El equipo que dirige Alejandro Restrepo logró superar la Fase 2 de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Liverpool, cumpliendo con una serie que exigía carácter, orden táctico y contundencia.

La clasificación llegó con una victoria en Uruguay y un empate sin goles en el Atanasio Girardot, resultado suficiente para avanzar. Ahora el Poderoso espera rival en la Fase 3 y celebra algo clave: aseguró competencia internacional durante el semestre, un premio deportivo y económico que marca el rumbo del club en 2026.

Cómo clasificó el DIM a la Fase 3 de la Conmebol Libertadores

El DIM construyó su clasificación con inteligencia. En el partido de ida, jugado en Uruguay, logró un triunfo 1-2 con goles de Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios, dos futbolistas que respondieron en momentos decisivos. Ese resultado le dio ventaja y confianza para el duelo de vuelta en Medellín.

En el Atanasio Girardot, el equipo sostuvo la diferencia con orden defensivo y control del ritmo. El empate 0-0 fue suficiente para cerrar la serie. El DIM supo competir en una llave cerrada y demostró solidez, un aspecto clave en torneos internacionales donde cada detalle define el destino.

La importancia de superar a Liverpool en Libertadores

Eliminar a Liverpool no solo significa avanzar de fase. También representa un golpe de confianza para un equipo que venía buscando regularidad. El DIM mostró capacidad para competir fuera de casa y administrar resultados, algo que será determinante en las próximas rondas.

Además, el triunfo en Uruguay rompió una tendencia histórica complicada para el club jugando en ese país. El Poderoso tenía antecedentes adversos en territorio uruguayo, y esta victoria se convierte en un resultado simbólico que fortalece el proyecto internacional.

Próximo rival del DIM en la Fase 3 de Libertadores

El rival del DIM en la siguiente ronda saldrá de la llave entre Juventud (Uruguay) y Club Guaraní (Paraguay). La serie se definirá el 26 de febrero en el estadio Defensores del Chaco, luego de que el partido de ida en Uruguay terminara empatado sin goles.

Ese duelo definirá el próximo desafío del equipo antioqueño. Tanto Juventud como Guaraní representan retos distintos, uno con intensidad física y otro con tradición copera. El DIM deberá prepararse para una serie exigente que definirá su paso a la fase de grupos.

Lo que aseguró el DIM con esta clasificación

Superar la Fase 2 tiene un impacto enorme. Con este resultado, el DIM aseguró continuar en competencia internacional durante el semestre. El peor escenario posible es jugar la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, y el mejor, alcanzar la fase de grupos de la Libertadores.

Ese logro implica ingresos económicos, visibilidad internacional y continuidad deportiva. En un mercado competitivo, jugar torneos continentales fortalece el proyecto del club, atrae patrocinadores y motiva a la plantilla.

El camino hacia la fase de grupos de Libertadores

Para llegar a la fase de grupos, el DIM deberá superar la Fase 3. La serie será a partidos de ida y vuelta, con el mismo formato que enfrentó ante Liverpool. El objetivo es claro: avanzar y entrar en el grupo principal del torneo.

Clasificar a la fase de grupos significaría enfrentar a los mejores equipos del continente, una vitrina deportiva para jugadores y club. También implicaría una recompensa económica significativa, clave para la planificación del año.

Lo que significa esta clasificación para el proyecto del DIM

El DIM busca consolidarse en el panorama continental. Clasificar a la Fase 3 es un paso en esa dirección. El club viene de reforzar su plantel con nombres como Didier Moreno, Salvador Ichazo y Enzo Larrosa, apostando por experiencia y juventud.

Este avance en Libertadores respalda ese proceso. El Poderoso necesita regularidad en Liga BetPlay y protagonismo internacional, y este resultado alimenta la confianza del grupo y de la hinchada.

Un semestre internacional asegurado para el DIM

Más allá del rival que venga, el Poderoso ya tiene asegurado seguir compitiendo en torneos Conmebol. Esa continuidad internacional es clave para la planificación deportiva y financiera.

El club mantiene vivo el sueño continental, con la posibilidad de avanzar a la fase de grupos de Libertadores o disputar la Sudamericana. El DIM sigue en carrera internacional y la ilusión crece en Medellín, con la mirada puesta en el próximo desafío.