El debut internacional del DIM en la Libertadores 2026 dejó una escena inesperada que marcó el partido desde el primer tiempo. En la visita a Liverpool FC por la Fase 2 del torneo, el Poderoso perdió a su entrenador Alejandro Restrepo tras una expulsión que sorprendió a todos.

La tarjeta roja llegó en una jugada que parecía menor, pero que terminó teniendo un impacto enorme en el desarrollo del partido. El incidente ocurrió cerca del minuto 40 y dejó al Independiente Medellín sin su técnico en el banco en un duelo clave del inicio de la Libertadores.

Cómo fue la expulsión de Alejandro Restrepo en la Libertadores

La acción se produjo cuando el balón salió del campo por el sector en el que Restrepo daba indicaciones. La pelota llegó a su zona y el entrenador la controló con el pie, pasándola de un lado a otro en medio de la reanudación.

En ese momento, el futbolista uruguayo Facundo Barceló intentó tomar el balón rápidamente para reiniciar el juego. En la disputa, el jugador terminó empujando al técnico, quien cayó al suelo. La jugada parecía un incidente sin mayores consecuencias, pero el árbitro decidió revisar la acción en el VAR. Así se vio la jugada en la transmisión de ESPN:

¿QUÉ PASÓ PROFE RESTREPO? Al DT del DIM lo patearon por retener la pelota, el VAR revisó y… ¡Lo expulsaron! ▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/MRmnCifohK — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 18, 2026

La decisión del árbitro tras la revisión en el VAR

El juez brasileño Bruno Arleu analizó la jugada y determinó que Restrepo había intervenido en la reanudación del juego, impidiendo que se realizara de manera rápida.

Bajo esa interpretación reglamentaria, el árbitro sancionó la acción con tarjeta roja directa para el entrenador del DIM, decisión que generó sorpresa en el banco y en los jugadores.

Por qué la expulsión del entrenador del Medellín fue tan llamativa

No es común que un entrenador sea expulsado por intervenir en la reanudación de un saque lateral o una jugada similar. Por eso, la decisión generó debate inmediato.

La acción de Restrepo fue interpretada como una interferencia directa en el juego, algo que el reglamento contempla como sancionable. Sin embargo, la escena, el empujón posterior y el contexto del partido hicieron que la expulsión resultara especialmente llamativa.

El impacto en el DIM durante el partido de Libertadores en Uruguay

La salida de Restrepo obligó al cuerpo técnico a reorganizarse en pleno primer tiempo. Sin su entrenador en la zona técnica, el DIM tuvo que ajustar indicaciones desde la tribuna y modificar su dinámica en un partido que ya era exigente.

En competiciones internacionales, perder al técnico en la primera mitad condiciona decisiones tácticas, cambios y lectura del juego, especialmente en una serie de ida y vuelta.

La reacción del entorno del DIM

Tras el partido, la jugada fue uno de los temas más comentados entre hinchas y analistas. La expulsión se sumó a la lista de situaciones inesperadas que vivió el DIM en el arranque del 2026.

El equipo había llegado a la Libertadores buscando un golpe de confianza y terminó enfrentando una situación que alteró su planificación en pleno debut.

Una jugada que quedó marcada en el inicio internacional

La expulsión de Alejandro Restrepo se convirtió en una de las imágenes más llamativas del primer partido del DIM en la Libertadores 2026. Más allá del resultado, el episodio mostró cómo una acción aparentemente menor puede cambiar el rumbo de un partido.

En el inicio del camino internacional, el Poderoso vivió una escena inesperada que ya forma parte de la historia reciente del club en la Copa Libertadores.