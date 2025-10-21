La Copa Sudamericana 2025 entra en su etapa más emocionante y esta noche el estadio Banco Guayaquil, en Chillo Jijón, será escenario del duelo de ida por las semifinales entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro. Los ecuatorianos, bicampeones del torneo, quieren dar un nuevo golpe continental frente a un poderoso rival brasileño que busca su primera consagración en este certamen.

IDV vs Atlético Mineiro: televisión y streaming para VER HOY Gratis

Televisión: ESPN (toda Latinoamérica)

ESPN (toda Latinoamérica) Streaming: Disney+

Disney+ Hora: Colombia, Perú y Ecuador: 7:30 p.m. Brasil, Argentina, Chile y Uruguay: 9:30 p.m.



El árbitro colombiano Carlos Betancur Gutiérrez será el encargado de impartir justicia en este encuentro, que marcará el inicio de una serie de alto voltaje. La vuelta se disputará el próximo martes 28 de octubre, en el Arena MRV de Belo Horizonte, donde se definirá al primer finalista rumbo a Asunción, Paraguay, sede de la gran final el 22 de noviembre.

Independiente del Valle y su ilusión de una tercera corona

El equipo rayado llega con el objetivo de alcanzar su tercera Copa Sudamericana, tras los títulos de 2019 y 2022. Sin embargo, no contará con Mateo Carabajal (suspensión) ni con Juan Cazares (lesión). El técnico español Javier Rabanal confía en el equilibrio de su plantilla y en la jerarquía de jugadores como Junior Sornoza y Michael Hoyos, quien fue figura en la serie de cuartos ante Once Caldas.

“Tenemos que marcar diferencias desde los primeros minutos”, afirmó Rabanal, recordando el susto que vivieron en la fase anterior, cuando IDV perdió en casa 2-0 ante los manizaleños y logró avanzar por penales tras igualar el global en Colombia.

Atlético Mineiro y el sueño de un título inédito

El Atlético Mineiro, dirigido por el chileno Jorge Sampaoli, llega a Quito tras eliminar a Bolívar con un global de 3-2. Su poder ofensivo, encabezado por Hulk, será una de las principales armas para intentar dar el golpe como visitante y acercarse a una final que le ha sido esquiva en su historia.

El equipo brasileño, finalista de la última Copa Libertadores, busca su primera corona en la Sudamericana y confía en el trabajo táctico de Sampaoli y el talento de su mediocampo liderado por Gustavo Scarpa y Alan Franco, este último con pasado en Independiente del Valle.

Independiente vs Atlético Mineiro: Posibles alineaciones

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.

Director Técnico: Javier Rabanal.

Atlético Mineiro: Everton; Lyanco, Vitor Hugo, Iván Román; Gustavo Scarpa, Alexander, Alan Franco, Guilherme Arana, Igor Gomes; Reiner, Hulk.

Director Técnico: Jorge Sampaoli.