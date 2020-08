A los 39 años y luego de 20 temporadas a nivel profesional, Íker Casillas anunció su retiro del fútbol. Así termina una exitosísima carrera en la que protagonizó algunos momentos inolvidables junto a futbolistas colombianos.

Íker Casillas jugó desde el 2000 con el primer equipo de Real Madrid. A lo largo de su carrera solo vistió esa camiseta, la del Porto y la de la Selección de España. ¡Jugó más de 1000 partidos! Una leyenda viviente que se retira a los 39 años y tras una temporada en la que no jugó después de iniciarla con problemas de corazón (tuvo un infarto en mayo de 2019).

Leer también ▶ Íker Casillas junto a Matheus Uribe y Luis Díaz en el título del Porto

Un año y tres meses después de aquel episodio de salud, emitió un comunicado en el que confirma su retiro. Se va luego de ganarlo todo. Obtuvo 19 títulos con Real Madrid e hizo parte del plantel en 4 coronaciones del Porto. Además ganó el Mundial 2010 con la Selección de España y las Eurocopas 2008 y 2012.

Íker Casillas y sus compañeros colombianos

Llegó a compartir equipo con 5 de ellos. El primero fue Edwin Congo en su arribo a Real Madrid en la campaña 2001-02. Más allá de no jugar oficialmente a su lado, el atacante sí integró la plantilla junto al arquero colombiano y compartió entrenamientos a su lado.

En dicho equipo también James Rodríguez tuvo la posibilidad de compartir con él. Junto a Íker Casillas llegaron las coronaciones en la Supercopa de la UEFA 2014 y el Mundial de Clubes del mismo año. Solo estuvieron juntos una temporada ya que el arquero español pasó a hacer parte del Porto en 2015-16.

Allí quien tuvo la oportunidad de compartir entrenamientos a su lado fue Juan Fernando Quintero, quien poco después se iría cedido al Rennes en Francia. Aun así logró crear una importante relación con el guardameta con el que suele bromear en redes sociales.

Finalmente están los casos de Luis Díaz y Matheus Uribe en la temporada en curso. Íker Casillas hizo parte del plantel del Porto aunque no llegó a jugar. Nunca hubo un partido oficial en el que estuviera al lado de ellos, pero sí se mantuvo cerca del grupo. Por ende se le vio en los festejos tanto de la Copa como de la liga Portuguesa al lado de los colombianos.

Momentos de Íker Casillas con futbolistas colombianos como rivales

Está el famoso que protagonizó en LaLiga con Fabián Vargas. Fue en 2011 en partido entre Real Madrid y UD Almería. ¡Quedaron cara a cara! El colombiano impidió un saque rápido del español. Eso le molestó y empezaron a gritarse. “Me devolví a decirle todas las groserías que aprendí en la calle”, contó el hombre de la Selección Colombia.

Algo similar le pasó en Portugal con Fredy Montero. En un partido entre el Porto y Sporting Clube, chocaron. El español ya tenía el balón en sus manos y el colombiano no pudo frenarse. Terminaron dándose un golpe que causó una mirada desafiante del arquero hacia el colombiano, ¡que lo dejó con la mano estirada! Al levantarse ignoró su saludo y se fue del lugar.

Leer también ▶ El gol del Trencito Valencia a Íker Casillas

Y también hay que recordar el momento en el que dijo que Real Madrid no necesitaba el fichaje de Radamel Falcao García. Eso fue en 2012. “Él es un grandísimo jugador. Lo demostró en Porto, y ahora en el Atlético también. Pero el Real Madrid no lo necesita en esta temporada que le espera”, respondió en un acto promocional de Real Madrid. Consideró que el equipo ya estaba completo. Y agregó: “En esa posición ya tenemos a jugadores de los mejores del mundo. Tenemos a Benzema, a Higuaín, e incluso a Morata. No soy quien lo decide, pero creo que es sólo parte del juego de rumores del fútbol. El Real Madrid no necesita a Falcao”.