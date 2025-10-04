El fútbol siempre ha sido un camino lleno de sacrificios y pocos ejemplos lo ilustran mejor que el de Lautaro Rivero. A sus 21 años, el defensor zurdo pasó de vender alfajores en la calle para ayudar a su familia a recibir una convocatoria a la Selección Argentina. Un giro inesperado e inspirador en una vida marcada por la resiliencia, la pasión y el amor por el fútbol.

El jugador nacido en Moreno creció en un hogar humilde junto a cinco hermanos. Sus primeros pasos en el deporte fueron en potreros y clubes barriales, hasta que River Plate lo incorporó a sus divisiones menores. Lo que parecía un sueño lejano para un chico que luchaba día a día por subsistir, se transformó en una realidad gracias a su constancia y al apoyo incondicional de su familia.

Lautaro Rivero y sus inicios en el fútbol

Antes de llegar a River, Lautaro Rivero jugó en equipos de barrio como Los Halcones, Villa Luro Norte y La Victoria. Allí mostró sus primeras condiciones como volante por izquierda, aunque su porte físico (1,85 m) y su perfil zurdo lo llevaron a convertirse en zaguero central. En River comenzó a destacarse en las divisiones menores y hasta fue capitán en varias categorías.

En 2021 fue promovido a la Reserva, alternando con la Cuarta División. A finales de 2023, cuando estuvo cerca de quedar libre, firmó su primer contrato profesional con el Millonario. Desde entonces su crecimiento no se detuvo y empezó a llamar la atención por su madurez dentro del campo y su capacidad para liderar defensivas.

Lautaro Rivero y su paso por Central Córdoba

En busca de minutos y continuidad, Lautaro Rivero fue cedido a Central Córdoba de Santiago del Estero. Allí debutó en Primera el 2 de junio de 2024 en un partido ante Talleres. Aunque tuvo altibajos, rápidamente se consolidó como titular y terminó siendo una de las piezas más sólidas del equipo.

En total disputó 30 partidos con el Ferroviario, en los que anotó dos goles y repartió una asistencia. También fue protagonista en la Copa Libertadores, jugando seis partidos completos y dejando actuaciones destacadas, como la del Maracaná frente a Flamengo, donde se erigió como una de las figuras.

Lautaro Rivero y su regreso a River Plate

Su crecimiento en Central Córdoba motivó a River Plate a ejecutar la cláusula de repesca. El club necesitaba reforzar su defensa de cara al Mundial de Clubes, y Rivero fue considerado como un jugador con potencial para responder en ese escenario. El joven defensor no ocultó la emoción de volver al club que lo formó y donde busca consolidarse como referente.

La confianza de Martín Demichelis en él fue un impulso fundamental. El DT lo incluyó en la lista de buena fe para la Copa Libertadores y lo mantuvo en consideración para el futuro inmediato del equipo. El sueño de Rivero parecía tomar velocidad hacia lo más alto.

Lautaro Rivero y la histórica convocatoria a la Selección Argentina

El mayor premio a su esfuerzo llegó en septiembre de 2025. Lionel Scaloni lo incluyó en la lista de convocados de la Selección Argentina para los amistosos en Estados Unidos frente a Venezuela y Puerto Rico, preparatorios para el Mundial 2026. Aquel chico que hace apenas dos años vendía alfajores en los semáforos hoy compartir vestuario con Lionel Messi y los campeones del mundo.

Rivero se suma a un plantel que también integran otros laterales y defensores de renombre como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Su inclusión es vista como una apuesta al futuro y una recompensa a su perseverancia.

Las palabras de Lautaro Rivero sobre su familia

En distintas entrevistas, Lautaro Rivero no ha dudado en reconocer el papel crucial de su familia en su camino al éxito. “Somos muy humildes y sacrificados; lo primero que quiero es que mi familia esté mejor y pueda tener todo lo que se merecen. Gracias a ellos estoy acá, luchando día a día”, dijo en una nota con la web oficial de River en 2022.

Su madre, su padre y sus hermanos fueron el sostén en los momentos más difíciles. Esa motivación se refleja hoy en su entrega dentro del campo y en el cariño que genera su historia en los aficionados argentinos.

Lautaro Rivero, símbolo de superación

Más allá de su talento como defensor, lo que hace de Lautaro Rivero una historia inspiradora es su capacidad para levantarse frente a la adversidad. De vender alfajores en la calle a vestir la camiseta de la Selección Argentina, el zaguero se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes sueñan con cumplir metas pese a los obstáculos.

Su presente futbolístico es la mejor muestra de que los sueños, cuando se trabajan con pasión y esfuerzo, pueden convertirse en realidad. Y su futuro, con apenas 21 años, apenas empieza a escribirse.