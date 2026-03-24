El fútbol no da tregua y las oportunidades suelen aparecer incluso después de los momentos más complejos. Así le sucede a Hernán Torres, entrenador colombiano que, apenas un par de meses después de su salida de Millonarios, ya tiene definido su próximo destino profesional. Su carrera toma un nuevo rumbo en el fútbol internacional.

Tras cerrar su ciclo con el equipo albiazul a finales de enero, luego de una derrota en Pasto que marcó el punto final de su proceso, el técnico ibaguereño no tardó mucho en encontrar un nuevo desafío. En la última semana de marzo, asumirá como entrenador de Orense Sporting Club, equipo de la Primera División de Ecuador que busca cambiar su presente deportivo.

Hernán Torres en Millonarios: balance de su reciente ciclo como entrenador

El paso más reciente de Hernán Torres en el fútbol colombiano se dio al frente de Millonarios, un club con el que ya tenía historia y en el que asumió un nuevo ciclo cargado de expectativas. Sin embargo, los resultados no acompañaron como se esperaba.

El entrenador dirigió un total de 19 partidos en este periodo, con un balance de 6 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Un rendimiento irregular que terminó pasando factura en un equipo que siempre está obligado a pelear en la parte alta de la tabla.

La derrota ante Deportivo Pasto a finales de enero fue el punto de quiebre. Ese resultado marcó su salida del cargo y puso fin a una etapa corta pero intensa en el banquillo del cuadro embajador. Su salida se dio en medio de cuestionamientos por el rendimiento del equipo, pero también con el reconocimiento a su experiencia y trayectoria dentro del fútbol colombiano.

Nuevo equipo para Hernán Torres en Ecuador: Orense Sporting Club

Lejos de quedarse sin equipo por mucho tiempo, Hernán Torres encontró rápidamente una nueva oportunidad en el exterior. Su próximo destino será Orense Sporting Club, equipo que compite en la Serie A de Ecuador. El técnico colombiano llega para asumir el mando en un momento complejo para el club que atraviesa un inicio de temporada irregular y busca un cambio que le permita mejorar su rendimiento en el torneo local.

Torres reemplazará en el cargo al argentino Raúl Antuña, quien dejó el equipo tras una serie de resultados que no cumplieron con las expectativas de la institución. La llegada del entrenador colombiano representa una apuesta por la experiencia y el conocimiento del fútbol sudamericano, con la intención de revertir la situación actual del equipo.

Cómo va la temporada de Orense Sporting Club

El contexto que encontrará Hernán Torres en Orense no es sencillo. El equipo ya sufrió un golpe importante a nivel internacional en el inicio de la temporada. Quedó eliminado de la Conmebol Sudamericana tras caer ante Macará, un resultado que significó un duro revés en sus aspiraciones continentales. Esa eliminación temprana dejó al club enfocado exclusivamente en el torneo local.

En la Serie A de Ecuador, el equipo ocupa la casilla 12 de la tabla de posiciones luego de seis partidos disputados. Un rendimiento que refleja las dificultades que ha tenido para consolidar un proyecto competitivo en este arranque de temporada. Con este panorama, la misión de Hernán Torres será clara: reorganizar al equipo, mejorar su rendimiento y llevarlo a posiciones más competitivas en el campeonato.

Hernán Torres y su experiencia en el fútbol ecuatoriano

El nuevo reto en Orense no será completamente desconocido para Hernán Torres. El entrenador colombiano ya cuenta con experiencia previa en el fútbol ecuatoriano, lo que puede ser un factor clave en su adaptación. Entre 2023 y 2024 dirigió a Emelec, uno de los clubes más importantes de Ecuador. Durante ese periodo tuvo la oportunidad de conocer el entorno del campeonato, sus dinámicas y las exigencias del fútbol en ese país.

Esa experiencia previa le permite llegar a Orense con un conocimiento importante del medio, algo que puede facilitar su trabajo en el corto plazo. Además, su trayectoria en el fútbol colombiano lo respalda como un técnico con capacidad para asumir desafíos complejos. A lo largo de su carrera, Torres ha demostrado ser un entrenador capaz de reconstruir equipos y competir en contextos adversos, características que serán fundamentales en este nuevo proceso.