Gestos de Gerard Piqué cuando el VAR entró en acción

La jornada de LaLiga dejó intervenciones del VAR en los partidos de Real Madrid y FC Barcelona. Cuando se hizo presente en el segundo, revisando un gol de Lionel Messi, la reacción de Gerard Piqué no pasó inadvertida.

Sucedió sobre el minuto 70 del partido que FC Barcelona le ganaba a Villarreal. El marcador estaba 1-3 y Lionel Messi había marcado el cuarto para el cuadro catalán. Tras el festejo llegó la intervención del VAR. Algo encontraron y por eso la recomendación de la revisión de la jugada para el árbitro Carlos del Cerro.

Cuando eso pasó, Gerard Piqué reaccionó. Hizo un gesto como si manejara marionetas mientras se revisaba la jugada. ¿Qué quiso decir? El mensaje quedó. Y cuando le pidieron la explicación de lo que hizo, respondió también de manera curiosa.

Gerard Piqué: “No sé de qué me estás hablando”

“No sé de qué me estás hablando, no me acuerdo, no sé… Es que cuando estás en el campo, con la adrenalina al tope, no sé de qué estás hablando”, dijo el zaguero cuando le consultaron sobre ese gesto. A final de cuentas, quedó claro que el mensaje había sido recibido. Que le preguntaran al respecto lo dejó clarísimo.

El gol de Lionel Messi no contó. La intervención del VAR hizo notar cómo Arturo Vidal se encontraba en fuera de juego y por ende la acción no fue válida. Después el Barcelona sí llegaría al 1-4 a través de un tanto de Ansu Fati.

El VAR en el partido de Real Madrid

El gesto de Gerard Piqué se dio en el mismo día en que el VAR también se utilizó en el partido de Real Madrid. Allí sirvió para que el árbitro se percatara de un penalti sobre Marcelo que había dejado pasar por el alto. Tras ver la imagen de la acción, se sancionó y luego fue transformado en gol por Sergio Ramos.

No es la primera vez que Gerard Piqué manifiesta opiniones sobre los arbitrajes. Después de la segunda jornada de Liga tras el confinamiento, expresó su descontento con las supuestas ayudas al líder de la competencia. Tras el empate del Barcelona con Sevilla dijo: “Va a ser muy difícil ganar esta Liga, al no depender ya de nosotros. He visto lo que ha sucedido en estas dos jornadas y va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos. Pero lo vamos a intentar”.