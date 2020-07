Gareth Bale cumple años el día en que Real Madrid puede ser campeón de LaLiga

Día especial que el cuadro madridista inició en redes sociales con un mensaje de felicitación a Gareth Bale. El galés hace parte del plantel de Real Madrid que va por su título número 34 en LaLiga.

Está siendo una temporada extraña para él. Llegó al club siendo una millonaria inversión y hoy en día es un futbolista que pasa mucho tiempo en el banquillo. Desde ahí se convirtió en protagonista de más de una imagen que ha dado de qué hablar sobre su compromiso con Real Madrid.

Gareth Bale cumple 31 años siendo un protagonista especial en el año del equipo. Sin jugar demasiado, es centro de atención. Es confunde. No es precisamente su campaña con más destellos en la cancha, algo que sí lo destacó en otro tiempo.

Los mejores momentos de Gareth Bale en Real Madrid

En la felicitación de su cumpleaños 31 el cuadro madridista publicó un video recordando sus mejores acciones y golazos con la camiseta del equipo. Ahí están, por ejemplo, el gol de chilena a Liverpool FC, el latigazo de fuera del área ante Real Betis, el pique ante el Barcelona en una Copa del Rey y diferentes consagraciones en las que estuvo alzando trofeos.

Gareth Bale está jugando su séptima temporada en el Real Madrid. Ya disputó 251 partidos. Marcó 105 goles y ganó 15 títulos: 4 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 1 Liga, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

¿Seguirá Gareth Bale en Real Madrid?

No hay respuesta concreta. Viene de una campaña en la que jugó poco y terminó siendo protagonista por lo que hizo desde el banquillo. Eso sí, tiene contrato hasta 2022. Varias veces se ha hablado de su salida, pero no hay algo certero. No se descarta su continuidad.

Las cifras que se manejan con él son altas y eso le resta posibilidades en otros clubes. A los 31 años, está pendiente de tener participación en el cierre de la temporada en la que Real Madrid puede ganar LaLiga 2019-20 y continúa en carrera por la Champions League.