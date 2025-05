El lateral marroquí Achraf Hakimi vivirá una final de Champions League muy especial este sábado 31 de mayo, cuando su equipo, el Paris Saint-Germain, se enfrente al Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich. A sus 26 años, el defensor africano es uno de los hombres clave en el esquema de Luis Enrique, pero el rival de esta noche despierta en él emociones difíciles de ocultar: su exequipo.

Antes de llegar al PSG, Hakimi fue figura en el Internazionale de Milano durante la temporada 2020-2021, bajo las órdenes de Antonio Conte. En esa campaña, el marroquí disputó 45 partidos oficiales y marcó 7 goles, desempeñando un papel fundamental en la obtención del Scudetto, el primero para el club en más de una década.

Durante ese exitoso año, Hakimi compartió vestuario con varios jugadores que hoy siguen siendo referentes del Inter. Uno de ellos fue Lautaro Martínez, con quien el marroquí desarrolló una conexión especial, tanto dentro como fuera del campo. En varias ocasiones, Hakimi asistió al argentino para goles decisivos que ayudaron a cimentar el título liguero de esa temporada.

Cuando todo apuntaba a que continuaría su carrera en la Serie A, surgió una oferta imposible de rechazar. El PSG desembolsó 60 millones de euros por sus derechos deportivos, seduciendo también al jugador con una sustancial mejora salarial. Así se concretó su llegada a la capital francesa, donde Hakimi ha disputado ya cuatro temporadas.

Desde entonces, el marroquí ha conquistado 9 títulos con el Paris Saint-Germain, consolidándose como uno de los mejores laterales del mundo y pieza indiscutible en el equipo parisino que esta noche busca la primera Champions League de su historia.

En la previa de la gran final, Achraf Hakimi fue consultado por su paso por el Inter. Sus declaraciones dejaron en evidencia el profundo aprecio que aún guarda por el club nerazzurro:

“ Es un momento muy importante y particular para mí, mi primera gran final europea con el Paris Saint-Germain, y además justo contra el Internazionale de Milano, equipo que siempre llevo en mi corazón ”.

“ No olvidaré que vestí esa camiseta y gané un ‘Scudetto’. El Inter estará siempre en mi corazón, pero ahora estoy en el PSG y voy a hacer todo lo posible para ganarles ”, afirmó el internacional marroquí.

El defensor también compartió lo que representa esta final para su vida profesional:

“Es una final muy especial. Fue una etapa importante en mi carrera, pasé un año maravilloso en Milán e hice muchos amigos”, aseguró.

“Todavía no he tenido noticias de mis excompañeros. Tengo ganas de reencontrarme con ellos. Lautaro y yo, por ejemplo, compartimos muchos momentos juntos fuera del campo, pero aún no hemos hablado. Él tendrá que hacer su trabajo y yo el mío”.