El nombre de Radamel Falcao García vuelve a instalarse en la conversación del fútbol colombiano. En medio de versiones periodísticas que hablan de una posible convocatoria al Mundial 2026, el Tigre aparece otra vez como un símbolo vigente, no solo por lo que hizo en el pasado, sino por lo que aún puede aportar dentro y fuera del campo.

Cada gol que marca con Millonarios revive la memoria colectiva de la afición que lo vio convertirse en leyenda de la Selección Colombia. Sus números, sus récords y su liderazgo siguen siendo referencia obligada. Por eso, ante la expectativa de verlo nuevamente con la camiseta amarilla, vale la pena repasar su historia con la Tricolor y entender por qué su nombre sigue tan presente.

Falcao, el goleador histórico de Colombia

Radamel Falcao García es el máximo goleador en la historia de la Selección Colombia. Marcó 36 goles en 104 partidos disputados, cifras que lo colocan en la cima de la estadística nacional.

Sus anotaciones llegaron en todas las competencias en las que jugó con la Tricolor, un dato que refleja su constancia en distintos contextos y generaciones. La distribución de sus goles resume la amplitud de su legado:

Eliminatorias: 13 goles

13 goles Amistosos internacionales: 20 goles

20 goles Copa América: 2 goles

2 goles Copa del Mundo: 1 gol

Falcao fue clave en procesos históricos, especialmente en la clasificación al Mundial Brasil 2014, donde sus goles impulsaron a Colombia de regreso a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. Aunque una lesión lo dejó sin jugar ese torneo, su liderazgo fue fundamental en la construcción del equipo.

Falcao, en el Top 5 de jugadores con más partidos en la Tricolor

Además de ser el goleador histórico, Falcao es uno de los futbolistas con más partidos en la Selección Colombia. Con 104 presencias, ocupa el quinto lugar en el ranking histórico.

Solo cuatro leyendas lo superan en ese listado:

David Ospina: 129 partidos

James Rodríguez: 122 partidos

Juan Guillermo Cuadrado: 116 partidos

Carlos Valderrama: 111 partidos

Radamel Falcao García: 104 partidos.

Compartir ese grupo demuestra su vigencia a lo largo de distintas generaciones. Fue capitán, referente en vestuario y ejemplo para jóvenes talentos que hoy lideran la Selección.

Cuándo fue el último partido de Falcao con la Colombia

El último partido oficial de Falcao con la Selección Colombia se disputó el 28 de marzo de 2023 en Osaka, Japón. Fue un amistoso internacional ante el seleccionado japonés que terminó con victoria colombiana por 1-2.

En ese encuentro, Falcao comenzó en el banco de suplentes e ingresó al minuto 73 en lugar de Rafael Santos Borré. El entrenador que lo convocó fue Néstor Lorenzo, el mismo técnico que dirige hoy el proceso rumbo al Mundial 2026.

Ese detalle mantiene viva la expectativa, ya que Lorenzo conoce lo que Falcao puede aportar en el grupo, especialmente en momentos de presión o en torneos cortos donde la experiencia es clave.

El último gol del Tigre con la Tricolor

El último gol de Falcao con la Selección Colombia fue en noviembre de 2022, en un amistoso ante Paraguay. Ese partido terminó 2-0 a favor de la Tricolor, con anotaciones del Tigre y de Dávinson Sánchez.

Ese tanto fue el número 36 de su cuenta histórica, una cifra que hasta hoy lo mantiene como líder absoluto en la tabla de goleadores colombianos. También fue bajo el mando de Néstor Lorenzo, con quien disputó cinco amistosos en esa etapa.

Falcao y la ilusión del Mundial 2026

El rumor sobre una posible convocatoria de Falcao al Mundial 2026 se sostiene en varios factores. Primero, su vigencia competitiva con Millonarios, al que volvió tras un semestre de inactividad y en el que ya empezó a marcar en la Liga BetPlay. Segundo, su liderazgo dentro de un grupo joven que necesita referentes.

Y tercero, su historia con la Selección Colombia. Falcao nunca pudo jugar un Mundial en su mejor momento por la lesión que lo dejó fuera de Brasil 2014. Disputó Rusia 2018, donde logró marcar su único gol mundialista, pero la ilusión de cerrar su carrera con una última Copa del Mundo sigue siendo un sueño compartido con la afición.

Para muchos hinchas millennials que crecieron celebrando sus goles en el Porto, Atlético de Madrid y la Tricolor, ver a Falcao nuevamente en una lista sería un homenaje a una carrera legendaria. Su nombre sigue siendo sinónimo de goles, carácter y orgullo colombiano.

Hoy, en medio de rumores, estadísticas y recuerdos, el Tigre vuelve a estar en el centro de la conversación. Porque cada vez que se habla de la Selección Colombia, su historia aparece inevitablemente como una de las más grandes que ha tenido el país.