La Europa League 2025 dejó uno de los episodios más insólitos en la historia reciente del fútbol. Durante el duelo entre Roma y Lille en el Estadio Olímpico, válido por la segunda fecha de la fase de liga, se vivió una escena que sorprendió al mundo entero: un mismo penalti ejecutado tres veces terminó sin ser gol. La secuencia, cargada de tensión y polémica, se convirtió rápidamente en noticia global.

El partido se resolvió con triunfo 0-1 para Lille, pero lo que quedará en la memoria será esa jugada en la que la Roma, con la oportunidad de igualar el marcador a diez minutos del final, vio frustradas sus tres chances consecutivas desde los doce pasos.

El penalti que Berke Özer atajó 3 veces en la Europa League

Todo comenzó en el minuto 80, cuando el VAR advirtió una mano dentro del área del equipo francés. El árbitro Erik Lambrechts señaló la pena máxima, y Artem Dovbyk, quien acababa de ingresar, tomó la responsabilidad. Su remate fue detenido por el portero Berke Özer, que adivinó la dirección y evitó el empate.

Sin embargo, la revisión arbitral determinó que un jugador del Lille había invadido el área en el momento del disparo. Con ello, el árbitro ordenó repetir el cobro, dándole una nueva oportunidad a la Roma.

El segundo intento también frustrado por Berke Özer

Dovbyk volvió a pararse frente al balón con la posibilidad de redimirse. Sorprendentemente, volvió a rematar hacia el mismo costado, y otra vez el portero turco del Lille se lo atajó. La jugada parecía repetirse como un déjà vu.

No obstante, nuevamente la revisión tecnológica mostró que Özer se había adelantado en el momento del disparo. Esto obligó a que el árbitro ordenara una tercera ejecución, alimentando la tensión y la incredulidad en el Olímpico de Roma.

Soulé tomó la responsabilidad… y volvió a fallar

Ante la presión del momento, la Roma decidió cambiar de lanzador. El argentino Matías Soulé tomó el balón con la esperanza de romper la racha negativa. Pero tampoco fue posible. Esta vez cambió la dirección del disparo, aunque nuevamente apareció Berke Özer para contener el remate, ahora de manera completamente legal.

Tres penales consecutivos, tres fallos seguidos: un episodio casi imposible de creer en un torneo de la magnitud de la Europa League. La frustración fue total para la Roma, que terminó cayendo por la mínima diferencia. Así se vieron los penaltis en la transmisión de ESPN.

DE NO CREER: Dovbyk pateó con calma y Ozer adivinó sus intenciones ¡DOS VECES! pero se adelantó en ambas. Luego, Soulé tomó la posta y OZER ¡VOLVIÓ A ATAJAR! para evitar el 1-1 entre Roma y Lille. 📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nZjWJYKJim — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2025

Roma perdió en casa ante Lille en la Europa League

Más allá de la jugada insólita, el resultado dejó un golpe duro para el equipo dirigido por Daniele De Rossi. El Lille se impuso 0-1 con un gol tempranero de Hakon Haraldsson a los seis minutos, aprovechando un error defensivo en la salida romana.

La Roma intentó reaccionar y dominó tramos importantes del partido, pero el destino parecía escrito. La increíble secuencia de penales fallados se convirtió en el símbolo de una noche que terminó en decepción y con el equipo perdiendo tres puntos clave en la fase de grupos.

La jugada insólita que ya es parte de la historia de la Europa League

Lo ocurrido en el Olímpico se suma a la lista de momentos históricos e inesperados que solo el fútbol puede regalar. Tres penales fallados en una misma secuencia es un hecho inédito en competiciones europeas de este nivel, y seguramente quedará grabado en la memoria de los aficionados como uno de los episodios más insólitos de la temporada.

La Roma deberá reponerse rápidamente si quiere seguir con opciones de clasificar a la siguiente ronda. Mientras tanto, el Lille se marcha con una victoria histórica y el recuerdo imborrable de una noche en la que su arquero, Berke Özer, fue el gran protagonista.