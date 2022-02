La UEFA realizó el sorteo de los octavos de final de la Europa League y se conocieron los rivales de los equipos de los colombianos.

Todo está listo para los octavos de final de la Europa League, las series que se jugarán el 9, 10 y 17 de marzo tienen sus respectivos equipos y los jugadores colombianos ya conocen sus nuevos rivales.

El volante Mateus Uribe, que anotó gol con el Porto en el partido contra Lazio, será el primero en jugar. Se enfrentará a Lyon de Francia. Mientras tanto el Rangers, del cual Alfredo Morelos es su tercer goleador histórico del torneo, competirá contra el Estrella Roja de Belgrado.

Los otros tres futbolistas colombianos que tendrán participación son Duvan Zapata, Luis Muriel y Rafael Santos Borré. Los dos primeros a la espera de recuperarse de sus lesiones, podrían estar con Atalanta frente al Bayer Leverkusen; mientras que Borré y el Eintracht enfrentarán al Betis.

Por otra parte, una de las llaves más importantes es la del Barcelona, equipo que derrotó al Napoli (David Ospina) y lo eliminó del campeonato. El equipo dirigido por Xavi Hernández jugará contra el Galatasaray.

+James no quiere seguir en Catar y ya le aparecen pretendientes

+Atentaron contra el bus de EC Bahía, hubo partido y Rodallega marcó

Porto vs. Lyon

Glasgow Rangers vs. Estrella Roja de Belgrado

Atalanta vs, Bayer Leverkusen

FC Barcelona vs, Galatasaray

Sevilla vs. West Ham

Betis vs. Eintracht Frankfurt

Leipzig vs. Spartak de Moscú

Sporting de Braga vs. Mónaco

The round of 16 is set ✅

🤔 Best-looking tie? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/aTxFLyNdpt

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2022