La Champions League acaba de presentar oficialmente a una nueva estrella. En la victoria 3-0 del Chelsea sobre el Barcelona, Estevao Willian, el talentoso atacante brasileño de apenas 18 años, marcó un gol que encendió a Stamford Bridge y confirmó todo lo que se decía sobre él desde su etapa en Palmeiras. Su actuación fue mucho más que una noche inspirada: fue la consolidación de un fenómeno que viene creciendo desde hace años.

Estevao, considerado uno de los mayores talentos de Brasil en la última década, combina explosividad, técnica, madurez y una capacidad natural para decidir partidos. Su irrupción en Europa no tomó por sorpresa a quienes siguieron su proceso, pero sí impactó a quienes aún no lo habían visto jugar. Este es un repaso completo por su historia, su crecimiento, sus cifras y los motivos por los que hoy es uno de los nombres más comentados del fútbol mundial.

Los orígenes de Estevao: un talento precoz que ya destacaba en Brasil

Nacido en Santa Catarina en 2007, Estevao comenzó a llamar la atención desde muy pequeño por su facilidad para encarar, su zurda dominante y su velocidad. Palmeiras lo fichó siendo un niño y rápidamente escaló categorías, demostrando que su techo era distinto al del jugador promedio.

Su crecimiento fue tan acelerado que debutó con el primer equipo siendo menor de edad y se mantuvo allí durante tres temporadas, algo prácticamente inédito en el gigante paulista. Su evolución técnica y física lo convirtió en una de las grandes joyas del club y de Brasil.

Cifras de Estevao en Palmeiras: tres temporadas brillantes antes de cumplir 18

En Palmeiras, Estevao construyó una hoja de vida profesional que muchos jugadores tardan años en igualar. Sus números al 2025 fueron:

83 partidos disputados

27 goles anotados

15 asistencias

2 títulos: un Brasileirão y un Campeonato Paulista

Estos registros lo posicionaron como uno de los talentos más prometedores del continente. Su impacto no se limitó a apariciones puntuales: fue protagonista real, pieza regular en competiciones de alto nivel y una figura clave en partidos decisivos.

El apodo “Messinho”: por qué surgió y por qué Estevao quiere dejarlo atrás

Desde niño, Estevão fue comparado con Lionel Messi por su zurda exquisita, su estilo para driblar y su dominio en espacios reducidos. Así nació el apodo “Messinho”. Sin embargo, él mismo ha querido desligarse de esa etiqueta: “Eso es cosa del pasado. No me gusta esa comparación; es algo de niños. Cada vez me voy liberando más de eso”.

Aun así, reconoce que Messi fue un referente, un modelo futbolístico al que admiró siempre. Pero quiere ser Estevao, no una copia de nadie. Su actuación ante el Barcelona, justamente frente al equipo que vio brillar a Messi durante años, fue una especie de declaración simbólica de independencia futbolística.

Comparación con Neymar: cifras que lo acercan al otro crack brasilero

La temporada 2024 fue clave para entender por qué Estevão comenzó a generar tanta expectativa. Registró:

11 goles

8 asistencias

Estas cifras son idénticas a las que Neymar Jr. logró en 2009 con Santos, en su temporada de explosión internacional. Esa similitud estadística fortaleció la narrativa de que Estevão podría seguir un camino similar, y por momentos, sus movimientos en el campo recuerdan al joven Ney: atrevido, vertical, creativo e impredecible.

Debut histórico con la Selección Brasileña: una marca para la historia

El 7 de septiembre de 2024, con 17 años y 135 días, Estevão debutó con la selección absoluta de Brasil. Se convirtió así en el quinto jugador más joven en hacerlo.

El contexto elevó aún más el hito:

Fue incluido en la primera convocatoria de Carlo Ancelotti como seleccionador.

como seleccionador. Fue titular en el debut del entrenador italiano.

en el debut del entrenador italiano. El partido fue ante Ecuador como visitante, un escenario complejo para cualquier jugador.

Ese debut confirmó que Brasil no solo lo veía como futuro, sino como presente.

Su despedida de Palmeiras: un adiós emotivo y una ovación inolvidable para Estevao

Antes de dar el salto a Europa, Estevao tuvo un cierre perfecto con Palmeiras. En un duelo de Copa Libertadores, el equipo goleó 6-0 a Sporting Cristal en el Allianz Parque. Él:

Marcó un golazo

Jugó 63 minutos

Lloró mientras la afición lo ovacionaba

Fue homenajeado por sus compañeros

Fue lanzado al aire por Weverton y otros jugadores

Fue una despedida conmovedora, propia de un jugador que dejó huella en tiempo récord.

Por qué eligió el Chelsea: proyecto deportivo y visión de futuro

En entrevista con DAZN, Estevão explicó los motivos que lo llevaron al Chelsea por encima de otros gigantes europeos: “Sus planes, la estructura y el club. Todo. Pero sobre todo, los planes y el proyecto del club son lo que nos interesaba a mí y a mi familia”.

No fue solo una decisión económica: el Chelsea le ofreció un camino deportivo claro, minutos progresivos, estabilidad y un proyecto construido alrededor de jóvenes talentos. Para él, “jugar en Europa y en el Chelsea es un sueño”.

El traspaso al Chelsea: una de las grandes inversiones de la Premier League

El Chelsea aseguró su incorporación cuando todavía era menor de edad. Pagó:

35 millones de euros fijos

Primas adicionales que pueden elevar la cifra a más de 60 millones de euros

El fichaje se hizo oficial cuando cumplió 18 años, en abril de 2025, convirtiéndose en una de las apuestas más grandes del club en los últimos años.

Los números de Estevao en Chelsea hasta el partido con el Barcelona

Lejos de tardar en adaptarse, Estevao empezó a marcar diferencias desde sus primeros partidos. Su tanto ante el Barcelona fue:

Su quinto gol con el Chelsea

con el Chelsea Su tercero en Champions League

En solo 17 partidos con los Blues, suma:

5 goles

1 asistencia

Cifras que reflejan una adaptación veloz y un impacto real en el equipo.

Estevao, el brasileño que ya es fenómeno mundial

Estevão combina talento, personalidad, historia, cifras y un presente que ilusiona. Lo que hizo ante el Barcelona no fue una casualidad: fue la confirmación de un futbolista que está listo para competir al más alto nivel.

Si este es apenas el comienzo, el fútbol mundial puede estar ante uno de los jugadores más influyentes de su generación.