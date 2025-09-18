La Champions League 2025-26 arrancó con un hecho que sacudió al mundo del fútbol: Erling Haaland alcanzó un récord jamás visto en el torneo. El delantero noruego del Manchester City llegó a 50 goles en apenas 49 partidos disputados, tras anotar frente a Napoli en el debut de la nueva edición, en la victoria 2-0.

Ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Mbappé, ni Lewandowski alcanzaron esa cifra en tan pocos encuentros. Haaland se convirtió en el más rápido de toda la historia en alcanzar medio centenar de goles en la Champions League.

Los 50 goles de Haaland en Champions League por clubes

El camino de Haaland hacia los 50 goles en Champions no fue exclusivo con el Manchester City. Su impacto se repartió en cada equipo que defendió en Europa:

Red Bull Salzburg (Austria): 8 goles.

8 goles. Borussia Dortmund (Alemania): 15 goles.

15 goles. Manchester City (Inglaterra): 27 goles.

Este recorrido demuestra que el olfato goleador del noruego no es producto de un solo proyecto deportivo, sino que lo ha acompañado desde sus primeros pasos en torneos internacionales.

Haaland rompe la marca de Van Nistelrooy y también supera a Messi

El récord de Haaland cobra aún más valor al comparar sus números con los de otras leyendas. Antes, el jugador más rápido en alcanzar los 50 goles era Ruud Van Nistelrooy, quien necesitó 62 partidos. Detrás suyo aparece Lionel Messi, que lo hizo en 66.

Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico de la competición con 140 tantos, requirió más de 90 encuentros para llegar a los 50. Con este nuevo registro, Haaland se coloca en lo más alto de una lista donde los mejores de la historia quedan en segundo plano.

El impacto de Haaland en la Champions League

El récord de 50 goles en 49 partidos no es solo un número: refleja el impacto inmediato que Haaland ha tenido en el torneo más prestigioso de clubes. Con apenas 25 años, ya es considerado uno de los delanteros más dominantes del continente y pieza clave en la ambición del Manchester City por seguir ampliando su palmarés europeo.

La eficacia del noruego, que combina potencia, velocidad y una definición implacable, lo convierte en un jugador prácticamente imparable dentro del área.

Messi, Cristiano y Lewandowski frente al nuevo récord de Haaland en Champions League

Durante más de 15 años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo impusieron cifras que parecían imposibles de igualar. Ambos marcaron época en la Champions, con registros que los colocaron como máximos ídolos del torneo. Sin embargo, Haaland ya se adelantó en una estadística clave, mostrando que su legado puede superar incluso al de los más grandes.

Lewandowski y Mbappé, considerados referentes de la nueva generación, tampoco lograron acercarse a la velocidad con la que el noruego alcanzó esta marca.

¿Puede Haaland alcanzar los máximos goleadores históricos?

Hoy Cristiano Ronaldo (140 goles) y Messi (129) siguen liderando la tabla histórica de goleadores de Champions League. Haaland, con apenas 25 años y 50 tantos, tiene todavía toda una carrera por delante para intentar acercarse.

Si mantiene su promedio actual, el noruego tiene grandes posibilidades de instalarse en la conversación de los máximos artilleros de la historia del torneo en muy poco tiempo.

El futuro de Haaland en el Manchester City y en Europa

Con Pep Guardiola como entrenador, Haaland ha encontrado un entorno perfecto para potenciar su capacidad goleadora. El proyecto del Manchester City le ofrece protagonismo en todas las competencias, y la Champions es el escenario donde más brilla.

A su corta edad, ya levantó el trofeo y busca seguir acumulando títulos, registros y récords que lo confirmen como el delantero más temible de su generación.

Haaland y un récord que cambia la historia del fútbol moderno

El dato que acaba de imponer Haaland no es solo una anécdota: es un punto de quiebre en la historia del fútbol moderno. Alcanzar los 50 goles en Champions más rápido que nadie confirma que el noruego está llamado a escribir capítulos legendarios. La pregunta ya no es si podrá mantener su ritmo, sino cuántos récords más romperá en una carrera que apenas comienza su etapa más brillante.