Noruega volverá al escenario más grande del fútbol después de 28 años y ese regreso tiene mucho que ver con un nombre propio: Erling Haaland. A sus 25 años, el delantero se ha convertido en una figura descomunal para su selección, no solo liderando el proceso rumbo al Mundial 2026, sino rompiendo todos los registros ofensivos posibles en el camino. Sus cifras parecen irreales, números que más se asemejan a un jugador de videojuego que a un futbolista enfrentando a las defensas más exigentes del continente europeo.

La nueva generación noruega tiene talento, organización y una propuesta competitiva, pero el salto real llegó con Haaland. Su impacto goleador, su ritmo histórico y su constancia en todas las competiciones con la selección lo convierten en una de las grandes figuras del próximo Mundial, antes incluso de debutar en él.

Erling Haaland Noruega: máximo goleador histórico de Noruega con solo 25 años

La primera cifra que sorprende es la más contundente: Haaland es el máximo goleador histórico de la selección de Noruega. Lo es con apenas 25 años y con una ventaja abrumadora sobre el resto de jugadores que han pasado por su selección.

El segundo en la lista, Jørgen Juve, marcó 33 goles entre 1928 y 1937. Haaland no solo superó esa marca histórica, sino que ya la amplió en más de 20 goles, un margen que probablemente seguirá creciendo durante la próxima década.

Su promedio de 1,14 goles por partido es uno de los más altos entre delanteros internacionales en actividad, comparable solo con los grandes goleadores del mundo en sus mejores etapas.

Goles de Haaland con Noruega: cifras que rompen todos los récords

Haaland convirtió cada partido de la Eliminatoria en una exhibición. Sus números en ruta al Mundial 2026 fueron determinantes:

Números totales de Haaland con Noruega

6 asistencias

48 partidos

Un registro demoledor para un jugador tan joven y con todavía muchos años de carrera por delante.

Máximo goleador en Nations League

Haaland también dejó su sello en esta competición continental:

6 goles en 2021

6 goles en 2023

Ningún otro jugador repitió ese nivel de consistencia anotadora en dos ediciones seguidas.

Haaland Eliminatorias Mundial 2026: líder goleador absoluto

En el proceso clasificatorio europeo rumbo al Mundial 2026, Haaland no solo brilló: dominó como ningún otro. La fase de grupos lo vio convertir gol tras gol, incluso en partidos de máxima dificultad, como el triunfo histórico en San Siro ante Italia.

Máximo goleador de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026

Erling Haaland tiene 16 goles en todo el proceso

Una cifra extraordinaria, pero aún más impresionante cuando se compara con los segundos en la tabla:

Marko Arnautovic (Austria) – 8 goles

Memphis Depay (Países Bajos) – 8 goles

Harry Kane (Inglaterra) – 8 goles

Es decir, Haaland marcó el doble que cualquier otro jugador en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ninguna selección puede presumir un delantero con semejante impacto en los resultados.

Noruega clasificada al Mundial 2026: un regreso construido sobre los goles de Haaland

Noruega no jugaba un Mundial desde Francia 1998. Por casi tres décadas estuvo alejada de la élite, sin presencia en Eurocopas ni Copas del Mundo. Pero su realidad cambió con la llegada de Haaland, cuya capacidad goleadora convirtió a la selección en un proyecto competitivo y temible.

Noruega cerró su fase de grupos con:

24 puntos en 8 partidos

Registro perfecto

Un ataque liderado por Haaland capaz de marcar en cualquier estadio

Su doblete ante Italia en San Siro fue uno de los momentos clave de la clasificación, una actuación que confirmó que Noruega no solo lucharía por el cupo, sino que estaba lista para volver al escenario mundial.

Erling Haaland Mundial 2026: una leyenda en construcción

El Mundial 2026 marcará la primera participación en Copas del Mundo de Haaland, un escenario que promete convertirse en el más grande escaparate de su carrera internacional. Si sus cifras actuales ya parecen sacadas de un videojuego, lo que puede lograr en el máximo torneo de selecciones genera una expectativa enorme.

A sus 25 años ya domina los récords noruegos, lidera Eliminatorias, brilla en la Nations League y sostiene un promedio goleador de élite mundial. Todo indica que la versión que veremos en 2026 será incluso más completa, más poderosa y más decisiva.

Haaland llega al Mundial en modo leyenda, listo para reescribir la historia de Noruega y, quizá, la del torneo más importante del fútbol.