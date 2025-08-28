El futuro de James Rodríguez sigue en el radar de la Liga MX. El mediocampista colombiano, actual jugador del Club León, podría cambiar de aires a final de año, pues Rayados de Monterrey ya manifestó su interés en contar con sus servicios de cara a la temporada 2026.

El club regiomontano, que cuenta con una de las plantillas más poderosas del fútbol mexicano, quiere reforzarse con figuras de peso internacional y considera a James como la pieza que le falta para volver a saborear la gloria.

Monterrey quiere romper la sequía de títulos

En palabras de José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente de Rayados y exfutbolista del club, la meta inmediata es romper una sequía de seis años sin títulos de Liga. “Queremos devolverle a Monterrey la grandeza y mantenernos como protagonistas durante varios años”, aseguró recientemente el dirigente.

Tanto Noriega como el entrenador del club, el español, Domènec Torrent, consideran que James Rodríguez, a pesar de su veteranía, ha demostrado en León que puede adaptarse muy bien a la competencia mexicana y aportar calidad, experiencia y jerarquía internacional.

Las razones que acercan a James a Rayados

Rayados ve dos grandes factores que hacen viable el fichaje del cucuteño de 34 años.

Fin de contrato en León: hasta ahora, el León no le ha ofrecido renovación del mediocampista, y desde la directiva se habla de un recorte de costos para la próxima temporada. Esto dejaría libre a James, evitando a cualquier club que se interesa en él pagar los 3 millones de dólares de su cotización en el mercado actual. En su lugar, Monterrey usaría ese dinero para ofrecerle un contrato por dos años con un salario estimado en 2 millones de dólares anuales. Amistad con Sergio Ramos: el español, quien ya lleva ocho meses en Monterrey, se ha mostrado feliz en la ciudad y en el club. James ha recibido comentarios muy positivos de su amigo, lo cual aumenta las posibilidades de dar el sí a Rayados.

El dilema de la titularidad y el Mundial 2026

La principal duda de James Rodríguez pasa por la competencia interna en su posición. Actualmente, en Monterrey juegan en esa zona los españoles Óliver Torres y Sergio Canales, dos creativos consolidados.

De cara al Mundial 2026, James necesita continuidad y minutos de juego, por lo que su prioridad será tener asegurada la titularidad. Rayados ya le habría hecho saber al colombiano que uno de esos dos mediocampistas saldrá del club en los próximos meses, lo que abriría espacio para que James sea la gran figura en el mediocampo.

Monterrey quiere a James como fichaje estrella

El interés de Monterrey por James Rodríguez no es simplemente un capricho. La directiva busca un jugador que eleve aún más el nivel de una plantilla considerada de lujo y que le dé un salto internacional en imagen y competitividad.

La negociación podría acelerarse en diciembre, cuando James quede libre. Por ahora, Rayados de Monterrey ya dejó clara su intención: el colombiano es la pieza que falta para armar un equipo que compita por todo en México y que aspire a dominar la Liga MX durante varios años.