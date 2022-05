Liverpool es el equipo del momento en el mundo y a pesar de que no consiguió uno de sus principales objetivos, la Premier League, espera ganar la Champions League.

Mientras tanto, en los ‘Reds’ ya piensan en lo que será el próximo semestre, donde principalmente buscarán la Liga Inglesa y para ellos antes de que finalizarán la temporada anunció a su primer fichaje, quien será compañero de Luis Díaz en los próximo años.

Se trata del portugués Fabio Carvalho. El delantero de 19 años llegará a los ‘reds’ el 1 de julio. Cabe recordar que en enero del presente año, el equipo de Klopp intentó su fichaje, pero no llegó a tiempo.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.

The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌

— Liverpool FC (@LFC) May 23, 2022