El homenaje de Twitter a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es tendencia en la red social por un homenaje a su carrera futbolística y ser “el mejor de todos los tiempos”.

Los reconocimientos para Cristiano Ronaldo no paran, ser uno de los mejores jugadores del mundo hace que todos quieran homenajear al futbolista del Manchester United. Ahora fue la red social Twitter que, por medio de un numeral y la imagen de una cabra, provocó que el goleador sea una de las tendencias mundiales.

The Goat es algo de lo más visto en el idioma inglés de la red, significa “la cabra”, el animal que acompaña el #CR7. Además, Goat también hace referencia a Greatest Of All Time: “El mejor de todos tiempos”.

Cientos de aficionados del mundo han aprovechado para enviar mensajes al ídolo portugués, por medio de esta dinámica.

El homenaje tuvo críticas por medio de los simpatizantes de Lionel Messi y lograron que el numeral #Messi, también esté considerado en el homenaje de la red social y tenga el mismo animal.