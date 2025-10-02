Lamine Yamal se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol europeo. Con apenas 18 años, el extremo del FC Barcelona suele marcar diferencias en cualquier escenario. Sin embargo, hay un rival que ha demostrado ser capaz de neutralizarlo en más de una ocasión: el portugués Nuno Mendes.

El lateral izquierdo del PSG se ha ganado un reconocimiento especial por sus actuaciones frente al joven crack culé. Primero lo hizo en la final de la Nations League 2025 entre España y Portugal. Y ahora volvió a repetirlo en la fase de liga de la Champions League. En ambas ocasiones, Mendes terminó siendo elegido MVP del partido, algo poco habitual para un defensor.

Nuno Mendes vs Lamine Yamal, capítulo 1: la final de la Nations League 2025

El primer gran duelo entre ambos llegó en junio de 2025, en la final de la Nations League disputada entre España y Portugal. Yamal llegaba como la gran figura de La Roja, pero se encontró con un rival que lo desactivó por completo.

Nuno Mendes, además de neutralizar al extremo del Barça, firmó una actuación memorable que incluyó un gol. Su despliegue defensivo y ofensivo fue determinante para que Portugal levantara el título, y su rendimiento le valió el premio a mejor jugador del encuentro.

El duelo en Champions League, capítulo 2: Barcelona vs PSG

El destino quiso que ambos volvieran a encontrarse pocos meses después, esta vez en un escenario de máxima exigencia europea: la Champions League. El Barcelona, campeón vigente de LaLiga y de la propia Champions, recibía al PSG de Luis Enrique.

Lamine Yamal empezó el partido con intensidad, buscando desbordar en los primeros minutos. Sin embargo, Nuno Mendes supo ajustarse rápidamente y terminó imponiéndose en el duelo directo. Su actuación fue tan completa que, además de frenar al atacante culé, aportó en ataque con una asistencia clave en la remontada parisina (1-2).

Dos partidos, dos veces Nuno Mendes fue el MVP frente a Yamal

Lo que llama la atención es que en ambos encuentros donde se cruzaron, Nuno Mendes terminó siendo reconocido como el jugador más valioso del partido. Algo nada común para un lateral izquierdo, y menos aún cuando enfrente tiene a uno de los talentos más mediáticos del mundo.

Nations League 2025: MVP, gol incluido y neutralización total de Yamal.

MVP, gol incluido y neutralización total de Yamal. Champions League 2025/26: MVP, asistencia y dominio en el Camp Nou.

Dos veces enfrentados, dos veces ganador del duelo y mejor jugador de la cancha. Una marca que lo coloca como uno de los pocos defensores capaces de frenar al joven crack blaugrana.

El estilo de Nuno Mendes para frenar a Yamal

El secreto de Mendes radica en su combinación de velocidad, fortaleza física y disciplina táctica. Frente a un jugador como Yamal, que basa gran parte de su juego en el desborde y la imprevisibilidad, el portugués se muestra sólido al mantener el uno contra uno y cerrar los espacios hacia dentro.

Además, su capacidad ofensiva lo convierte en un jugador de doble filo: no solo defiende bien, sino que obliga a su rival a retroceder y preocuparse por sus subidas constantes por banda.

Lo que significa este duelo para Europa

El enfrentamiento entre Lamine Yamal y Nuno Mendes ya empieza a convertirse en un clásico dentro del fútbol internacional. El joven extremo del Barça ha dominado a la mayoría de sus rivales en Europa, pero el portugués ha demostrado que tiene las herramientas necesarias para contenerlo e incluso superar la presión de esos duelos.

Para el PSG, contar con Mendes es un lujo que aporta solidez en defensa y proyección en ataque. Para el Barcelona, se trata de un reto que obliga a Yamal a seguir evolucionando, buscando variantes para superar a rivales que ya han encontrado fórmulas para frenar su talento.

Nuno Mendes, la pesadilla de Lamine Yamal

En un fútbol donde los delanteros suelen ser los protagonistas, Nuno Mendes ha escrito su propia historia. Ha enfrentado al jugador más prometedor de la nueva generación y en dos partidos de alto nivel -una final internacional y un choque de Champions- salió victorioso en todos los aspectos.

La estadística es clara: cada vez que se cruzaron, Mendes fue el mejor jugador del partido. Para Yamal, este duelo representa uno de los grandes desafíos de su carrera; para Nuno, la confirmación de que está entre los mejores laterales del mundo.