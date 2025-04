Este viernes 4 de abril, el Club León, con el colombiano James Rodríguez como capitán, visitará al Querétaro FC en el Estadio La Corregidora por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. El equipo dirigido por Eduardo Berizzo atraviesa un momento delicado, pero espera recomponer el camino frente a un rival que ha tenido problemas para consolidarse esta temporada.

El conjunto esmeralda, que llegó a ser uno de los líderes del campeonato, ha caído al tercer lugar tras una racha negativa. Con la presencia de figuras como James y el venezolano Jhonder Cádiz, buscará una victoria que le permita mantenerse en la pelea por la clasificación directa a los cuartos de final.

A qué hora y dónde ver Querétaro vs León hoy

Fecha : Viernes 4 de abril de 2025

Hora : 8:00 p.m. (hora de Colombia )

Transmisión: No habrá señal de televisión en Colombia. En México, el partido podrá verse a través de Caliente TV.

León FC busca romper su mala racha en medio de la incertidumbre

Después de un inicio sólido en el torneo, el Club León acumula tres derrotas consecutivas: cayó ante Santos Laguna, Necaxa y Pumas UNAM, perdiendo además una racha invicta que lo tenía como firme candidato al título. Sin embargo, con 26 puntos, sigue en la parte alta de la tabla, aunque presionado por equipos como Necaxa, que está a solo dos unidades.

Berizzo busca reenfocar al grupo mientras se espera la decisión del TAS sobre la posible participación del club en el Mundial de Clubes. En medio de esa incertidumbre institucional, la figura de James Rodríguez toma relevancia, tanto por su liderazgo como por su calidad futbolística.

Querétaro, un rival accesible pero peligroso en casa

El Querétaro FC, actualmente en la casilla 14 del campeonato, es el equipo con peor registro ofensivo en el Clausura. No obstante, en casa ha sabido complicar a más de un rival, por lo que León no puede confiarse. La última vez que los queretanos vencieron como locales al equipo esmeralda fue en febrero de 2017. Desde entonces, León mantiene una racha de siete partidos invicto en La Corregidora, con seis triunfos y un empate.

Posibles alineaciones para Querétaro vs León

Querétaro: Guillermo Allison; Omar Mendoza, Franco Russo, José Canale, Francisco Venegas; Jaime Valencia, Kevin Escamilla, Lucas Rodríguez; Josué Colman, Adonis Preciado, Pablo Barrera.

DT: Benjamín Mora.

León: Alfonso Blanco; Israel Reyes, Paul Bellón, Jaine Barreiro, Sebastián Santos; Andrés Guardado, José David Ramírez, Diego Hernández; James Rodríguez, Stiven Mendoza, Jhonder Cádiz.

DT: Eduardo Berizzo.

El gesto de James tras la derrota ante Pumas

La última caída del León, en casa frente a los Pumas, no solo dejó preocupación por el resultado, sino también por la reacción del colombiano James Rodríguez, quien se retiró del campo sin despedirse de sus compañeros ni del cuerpo técnico. Visiblemente molesto por la actuación arbitral, el mediocampista fue el primero en abandonar el terreno, un gesto que fue interpretado como muestra del difícil momento emocional que vive el grupo.

Otros partidos destacados de la jornada 14 en la Liga MX

Además del encuentro entre Querétaro y León, este viernes también jugarán Tijuana vs Necaxa y Puebla vs Tigres UANL. El sábado será el turno de Monterrey vs Guadalajara, Atlas vs Juárez, Pachuca vs América, San Luis vs Mazatlán y Cruz Azul vs Pumas. El domingo cerrará la jornada el Toluca, segundo en la tabla, recibiendo a Santos Laguna, colero del torneo.