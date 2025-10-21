La Jornada 3 de la Champions League 2025-26 ofrece uno de los duelos más atractivos del martes 21 de octubre: Villarreal vs Manchester City, desde el Estadio de la Cerámica. El encuentro se disputará a las 21:00 en España y 14:00 en Colombia, con ambos equipos en busca de un resultado que impulse sus aspiraciones en el grupo.

El Villarreal, dirigido por Marcelino García Toral, llega con la obligación de reaccionar tras un inicio complicado en Europa, mientras que el Manchester City, de Pep Guardiola, buscará mantener su invicto y consolidar su lugar entre los primeros. Será un enfrentamiento entre dos estilos marcados: la precisión y posesión del City ante el orden táctico y el talento ofensivo del “Submarino Amarillo”.

Dónde ver en TV y ONLINE el partido Villarreal vs Manchester City en España, Colombia y el mundo

El partido podrá verse en directo y en alta definición a través de las principales señales oficiales de la Champions League:

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2. Colombia y Sudamérica: ESPN (TV) y DISNEY+ (streaming).

(TV) y (streaming). México: Caliente TV y Amazon Prime Video .

y . Estados Unidos: Paramount+ y Amazon Prime Video.

Las plataformas ofrecerán cobertura completa con análisis previo, repeticiones y comentarios especializados.

Dónde se juega el partido de la Champions League: Estadio de la Cerámica

El encuentro tendrá lugar en el Estadio de la Cerámica, ubicado en Villarreal (Castellón), con capacidad para 23.500 espectadores. Remodelado recientemente, este escenario se ha convertido en uno de los más modernos de España y en un fortín para el conjunto amarillo en competiciones europeas.

El Villarreal ha convertido La Cerámica en sinónimo de buen fútbol y resistencia ante rivales de peso. En su última participación continental, ya logró importantes victorias en casa ante equipos de la Premier League, algo que espera repetir frente al actual campeón inglés.

A qué hora juegan Villarreal vs Manchester City, país por país

El horario central europeo permitirá una gran audiencia internacional, especialmente entre los fanáticos de Pep Guardiola y de un Villarreal que busca volver a sorprender en Champions.

España: 21:00

21:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

14:00 Argentina y Chile: 16:00

16:00 México: 13:00

13:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Brasil: 16:00

16:00 Francia, Italia y Alemania: 21:00

Alineaciones probables de Villarreal y Manchester City

Villarreal: Arnau Tenas; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Dani Parejo, Pape Gueye; Georges Mikautadze y Nicolás Pépé. DT: Marcelino García Toral.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; John Stones, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva; Jérémy Doku, Phil Foden y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Así llegan los equipos al partido de la Champions League

El Villarreal atraviesa un inicio irregular en el torneo europeo. En sus dos primeros partidos del grupo sumó un empate ante la Juventus (2-2) y una derrota frente al Tottenham (1-0). Con 1 punto y un diferencial de -1, ocupa el puesto 26 general de la tabla y necesita imperiosamente una victoria para no complicar sus opciones de avanzar a octavos.

Bajo el mando de Marcelino, el equipo castellonense ha mostrado buenos momentos de juego, pero le ha costado cerrar los partidos. La dupla ofensiva conformada por Georges Mikautadze y Nicolás Pépé será clave para intentar romper la sólida defensa inglesa. Además, la experiencia de Dani Parejo en el mediocampo será vital para controlar los tiempos ante el poderoso City.

Por el lado del Manchester City, el conjunto de Pep Guardiola llega en un escenario muy distinto. Los “Citizens” suman 4 puntos, producto de un empate 2-2 ante Mónaco y una victoria 2-0 frente al Napoli, resultados que los ubican en la parte alta del grupo con un diferencial de +2 goles.

Guardiola continúa combinando juventud y experiencia en su plantel. La presencia de Erling Haaland, máximo referente ofensivo, junto a Phil Foden y Jérémy Doku, garantiza peligro constante. En el mediocampo, la conducción de Bernardo Silva y la precisión de Tijjani Reijnders marcan el ritmo del equipo.

Claves del duelo en La Cerámica

El Villarreal apelará a su fortaleza como local, al orden táctico y al despliegue de jugadores como Parejo y Comesaña para contrarrestar la posesión del City. Mientras tanto, el cuadro inglés buscará imponer su dominio desde la circulación de balón y la presión alta, con Haaland como carta principal para abrir el marcador.

Será un enfrentamiento entre dos técnicos con filosofías ofensivas, pero con realidades diferentes: uno que necesita renacer en Europa, y otro que pretende confirmar su hegemonía. En La Cerámica, el Villarreal vs Manchester City promete intensidad, táctica y espectáculo desde el primer minuto.