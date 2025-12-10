La fase de liga de la Champions League ofrece el duelo Villarreal vs FC Copenhagen, encuentro clave para dos clubes que han tenido rendimientos discretos en la competencia. El partido se disputará el miércoles 10 de diciembre, desde las 18:45 en España y 12:45 en Colombia, con un escenario especial: el estadio de la Cerámica, casa del Submarino Amarillo.

El duelo corresponde a la Jornada 6 de la Champions League, una fecha que define posiciones finales antes de los playoffs. Aunque Villarreal ya no tiene opciones de clasificarse, deberá intentar sumar para no cerrar la fase sin triunfos; Copenhagen, por su parte, buscará mantenerse competitivo ante un rival español que querrá responder ante su afición.

Dónde ver Villarreal vs Copenhagen en TV y online

Estas son las transmisiones oficiales, según país:

España: Movistar+ Liga de Campeones y LaLiga TV Bar (Movistar Plus+)

(Movistar Plus+) Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium (online)

(online) Argentina: FOX Sports

México: FOX y FOX One

Estados Unidos: Paramount+ y ViX Premium.

Estadio donde se juega el partido del Villarreal en la Champions

El compromiso se disputará en el estadio de la Cerámica, escenario con capacidad para 25.000 espectadores, reconocido por su estética moderna y por el ambiente cercano que genera el público. Será la última presentación europea del Submarino Amarillo en la fase de liga, motivo por el cual se espera buena asistencia.

Horario del partido país por país

Además de España y Colombia, estos son algunos horarios internacionales:

Dinamarca: 18:45

18:45 Reino Unido: 17:45

17:45 Portugal: 17:45

17:45 Francia: 18:45

18:45 Italia: 18:45

18:45 Alemania: 18:45

18:45 Argentina: 14:45

14:45 Chile: 14:45

14:45 Perú: 12:45

12:45 Ecuador: 12:45

12:45 México (CDMX): 11:45

11:45 Estados Unidos (ET): 12:45

12:45 Estados Unidos (PT): 09:45

Probables alineaciones de Villarreal y Copenhagen

Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Pape Gueye, Santi Comesaña; Nicolás Pépé, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Georges Mikautadze. DT: Marcelino García Toral.

FC Copenhagen: Dominik Kotarski; Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos, Marcos López; Jordan Larsson, Mads Emil Madsen, Thomas Delaney, Robert Silva; Viktor Claesson y Viktor Dadason. DT: Jacob Neestrup.

Así llegan Villarreal y Copenhagen en la Champions League

Villarreal: buscando evitar una fase sin triunfos

El Submarino Amarillo ocupa la casilla 34 entre los participantes del torneo. Es uno de los cinco equipos que todavía no ha ganado en cinco jornadas. Apenas suma un punto, producto de un empate ante Juventus en casa. Viene de una dura caída en su visita a Borussia Dortmund (4-0), resultado que confirmó su eliminación anticipada. El duelo ante Copenhagen será una oportunidad mejorar la imagen y sumar su primer triunfo en esta Champions League.

FC Copenhagen: poca regularidad pero con margen para escalar

El equipo danés está en la posición 29, con 4 puntos. Ha ganado apenas un partido, pero lo hizo en su última salida ante Kairat Almaty, lo que le permitió mantener opciones de mejorar su ubicación. Su rendimiento muestra dificultades defensivas, pero una capacidad interesante para competir en tramos del partido gracias a futbolistas como Larsson y Claesson.