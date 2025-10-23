La Copa Sudamericana 2025 entra en su recta final con una de las llaves más parejas del torneo. Este jueves 23 de octubre, la Universidad de Chile recibe a Lanús en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por la semifinal de ida, en un duelo que promete emociones y una gran convocatoria. El partido comenzará a las 19:00 en Argentina y Chile, y a las 17:00 en Colombia.

Ambos equipos llegan en momentos muy distintos, pero con un objetivo en común: acercarse al sueño de disputar la final continental. La “U”, dirigida por Gustavo Álvarez, se ha convertido en uno de los equipos revelación del torneo tras eliminar a rivales de peso, mientras que Lanús, con la experiencia de Mauricio Pellegrino, mantiene la solidez que lo caracteriza y sueña con volver a una final de la Sudamericana, como ya lo hizo en 2013 y 2020.

Dónde ver Universidad de Chile vs Lanús en TV y online

La semifinal entre Universidad de Chile y Lanús será transmitida en todo el continente y podrá verse tanto por televisión como por plataformas digitales:

Argentina: D SPORTS (TV) y DGO (online).

D SPORTS (TV) y (online). Colombia, Chile y el resto de Sudamérica: ESPN y D SPORTS (TV); DISNEY+ y DGO (online).

El encuentro contará con cobertura previa, análisis de expertos y transmisión en alta definición para todos los fanáticos del fútbol sudamericano.

Dónde se juega la semifinal de la Sudamericana 2025: el Estadio Nacional de Chile

El escenario será el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, con capacidad para 48.000 espectadores. Este histórico recinto, que ha sido sede de finales de Copa Libertadores, Copa América y encuentros de la Selección Chilena, se vestirá de azul para recibir a una Universidad de Chile que busca recuperar su grandeza internacional.

La “U” ha convertido su estadio en una fortaleza durante el certamen, donde no ha perdido en los últimos cinco partidos continentales. La presión del público será un factor clave ante un Lanús que acostumbra a competir bien fuera de casa.

A qué hora es el partido país por país

Un horario ideal para el público sudamericano, que podrá seguir en directo uno de los partidos más atractivos de esta fase de la Copa Sudamericana.

Chile y Argentina: 19:00

19:00 Colombia, Perú y Ecuador: 17:00

17:00 Bolivia y Venezuela: 18:00

18:00 México: 16:00

16:00 Estados Unidos (ET): 18:00

18:00 Brasil: 19:00

19:00 España: 00:00 (del viernes 24 de octubre)

00:00 (del viernes 24 de octubre) Francia, Italia y Alemania: 00:00 (del viernes 24 de octubre)

Cómo llegaron Universidad de Chile y Lanús a la semifinal de la Sudamericana 2025

La Universidad de Chile alcanzó esta instancia tras un recorrido extenso que comenzó en la Copa Libertadores, donde finalizó tercera en un grupo compartido con Estudiantes de La Plata, Botafogo y Carabobo. Esa ubicación le permitió ingresar a la Sudamericana, donde ha mostrado carácter y efectividad.

En las fases eliminatorias, el cuadro azul dejó en el camino a Guaraní en dieciseisavos, a Independiente de Avellaneda en octavos y a Alianza Lima en cuartos de final, demostrando crecimiento y solidez defensiva. Con figuras como Charles Aránguiz y el joven Lucas Assadi, la “U” ha recuperado la ilusión de volver a una final continental después de 13 años.

Lanús, por su parte, ha tenido una campaña impecable. El conjunto argentino ganó su grupo con Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello, y posteriormente superó con autoridad a Central Córdoba en octavos y a Fluminense en cuartos. El equipo de Pellegrino se apoya en la experiencia de Carlos Izquierdoz, la conducción de Marcelino Moreno y la potencia goleadora de Walter Bou, manteniendo el equilibrio que lo caracteriza en competencias internacionales.

Probables alineaciones de Universidad de Chile y Lanús

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Ramiro Carrera, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio; Marcelino Moreno y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Historial de enfrentamientos entre Universidad de Chile y Lanús

El antecedente más recordado entre ambos equipos data de la Copa Sudamericana 2013, cuando se enfrentaron en los octavos de final. En esa ocasión, cada uno ganó su partido como local: 1-0 para la U en Santiago y 4-0 para Lanús en Argentina, resultado que le permitió al “Granate” avanzar de ronda y, posteriormente, conquistar el título.

Once años después, los caminos vuelven a cruzarse con contextos muy diferentes, pero con la misma intensidad competitiva. El historial está parejo y las expectativas son altas para un enfrentamiento que puede marcar un nuevo capítulo en la rivalidad entre chilenos y argentinos.

Terna arbitral confirmada para Universidad de Chile vs Lanús

El partido estará dirigido por una terna brasileña encabezada por Anderson Daronco:

Árbitro principal: Anderson Daronco

Anderson Daronco Asistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis

Danilo Ricardo Simon Manis Asistente 2: Bruno Boschilia

Bruno Boschilia Cuarto árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Rafael Rodrigo Klein VAR: Rodolpho Toski Marques

Rodolpho Toski Marques Asistente VAR: Pablo Ramón Goncalves Pinheiro

Una semifinal cargada de historia y emociones, en la que Universidad de Chile y Lanús buscarán dar el primer golpe y acercarse al sueño de la final de la Copa Sudamericana 2025.