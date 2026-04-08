La Copa Libertadores 2026 arranca para Deportes Tolima y Universitario de Deportes con un duelo correspondiente a la Fecha 1 de la fase de grupos. El partido se disputará el martes 7 de abril y marca el inicio del camino internacional para ambos equipos en el torneo más importante del continente.

Tolima intentará hacerse fuerte en Ibagué para sumar sus primeros tres puntos, mientras que Universitario buscará un resultado positivo como visitante que le permita encaminar su participación desde el inicio. En este tipo de competencias, comenzar con victoria puede ser determinante para las aspiraciones de clasificación.

Dónde ver Tolima vs Universitario en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible según el país:

Colombia: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming.

ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming. Perú y resto de Sudamérica: ESPN 5 en TV y Disney+ Premium en streaming.

De esta manera, los aficionados podrán seguir el partido en vivo tanto por señal televisiva como a través de plataformas digitales.

¿A qué hora juegan Tolima vs Universitario?

El encuentro tendrá los siguientes horarios internacionales:

Colombia: 21:00

21:00 Perú: 21:00

21:00 Ecuador: 21:00

21:00 Chile: 22:00

22:00 Argentina: 23:00

23:00 Uruguay: 23:00

23:00 Brasil: 23:00

23:00 México (CDMX): 20:00

20:00 Estados Unidos (ET): 22:00

22:00 España: 04:00 del miércoles

El partido forma parte de la programación oficial de la Copa Libertadores, en su jornada inaugural de fase de grupos.

Dónde se juega y árbitro del partido del Tolima en la Libertadores

El duelo se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro, casa de Deportes Tolima y escenario habitual de sus compromisos internacionales. El estadio, ubicado en la capital del Tolima, será el epicentro del estreno copero para el conjunto colombiano.

La Conmebol designó al brasileño Wilton Sampaio como juez principal del encuentro. El experimentado colegiado tendrá la responsabilidad de dirigir un compromiso que promete intensidad desde el primer minuto.

Probables formaciones de Tolima y Universitario

Deportes Tolima: Neto Volpi; Junior Hernández, Yordan Osorio, Jan Carlos Angulo, Junior Mosquera; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Juan Pablo Torres; Jersson González, Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

Universitario de Deportes: Miguel Vargas; Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Caín Fara; José Carabalí, Jairo Concha, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Alex Valera y Edison Flores. DT: Javier Rabanal.

Contexto del partido entre Tolima y Universitario

El debut en la fase de grupos suele marcar el rumbo de la competencia. Deportes Tolima buscará imponer su condición de local para tomar ventaja temprana en el grupo, apoyado por su afición y el conocimiento de su cancha.

Por su parte, Universitario intentará trasladar su experiencia en torneos continentales a un escenario exigente como Ibagué, con la meta de sumar fuera de casa y mantener intactas sus aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda. La Libertadores exige regularidad, carácter y efectividad. Por eso, este Tolima vs Universitario se perfila como un encuentro estratégico en la pelea por los primeros lugares del grupo.

Ficha del partido Deportes Tolima vs Universitario de Deportes

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fecha 1 (fase de grupos)

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Estadio: Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).