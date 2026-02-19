La Libertadores 2026 continúa con su etapa de clasificación, y uno de los duelos más atractivos de la Fase 2 enfrenta a Deportivo Táchira y Deportes Tolima. Tras la fase inicial de repechaje, ambos equipos buscarán dar un paso clave hacia la siguiente ronda del torneo continental más importante de clubes en Sudamérica.

El encuentro es parte de la ida de la Fase 2 y se jugará el jueves 19 de febrero, con horarios nocturnos en Venezuela y Colombia. La serie se presenta abierta y emocionante, con Táchira actuando como local y Tolima debutando en esta edición de la Libertadores tras su rendimiento en el campeonato doméstico.

A qué hora juegan Deportivo Táchira vs Deportes Tolima por la Libertadores

El partido de ida está programado en distintos horarios según la región:

Venezuela: 20:30 (hora local)

20:30 (hora local) Colombia: 19:30

19:30 Perú: 19:30

19:30 Ecuador: 19:30

19:30 Argentina: 21:30

21:30 Chile: 21:30

21:30 México (CDMX): 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 19:30

19:30 Paraguay y Uruguay: 21:30

Dónde ver el partido del Tolima en Táchira, canales TV y online

La transmisión del Deportivo Táchira vs Deportes Tolima estará disponible en televisión y plataformas digitales con cobertura en varios países de Sudamérica:

Venezuela: ESPN en TV y Disney+ Premium de forma online

ESPN en TV y Disney+ Premium de forma online Colombia: ESPN en TV y Disney+ Premium de forma online

Estas opciones permitirán a los aficionados seguir el partido en vivo y en directo, tanto por la señal lineal como a través de plataformas de streaming.

¿Cómo llegaron Táchira y Tolima a este partido?

Deportivo Táchira: El conjunto venezolano avanzó a la Fase 2 tras superar la primera ronda de la Copa Libertadores. Después de perder el partido de ida en La Paz contra The Strongest, Táchira logró igualar la serie en el juego de vuelta disputado en San Cristóbal, imponiéndose por 1-0 y definiendo la clasificación desde los penales. Ese triunfo revitalizó la campaña internacional del club, que ahora busca mantener el impulso continental y avanzar a la siguiente etapa.

Deportes Tolima: Llega a la Copa Libertadores 2026 como uno de los representantes de Colombia en la fase de clasificación por ser el equipo mejor ubicado en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2025. Este será su primer partido oficial en esta edición del torneo, con la ambición de avanzar hacia la fase de grupos después de varios años sin participar en la competencia principal.

Copa Libertadores: ¿Dónde se juega Deportivo Táchira vs Deportes Tolima?

El duelo de ida se disputará en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, uno de los estadios más emblemáticos de Venezuela, conocido como el “Templo Sagrado” del fútbol venezolano por la pasión de su afición y su historia en competencias internacionales.

Árbitro designado para el partido

La Confederación Sudamericana de Fútbol designó al árbitro Hernán Heras, de Uruguay, como juez principal para dirigir el enfrentamiento entre Táchira y Tolima. La presencia de una terna internacional en este tipo de eliminatorias busca asegurar el correcto desarrollo del partido.

Probables formaciones de Deportivo Táchira y Deportes Tolima

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Delvin Alfonzo, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Lautaro Lusnig; Agustín Pérez, Carlos Calzadilla, Carlos Sosa, Jairo Villalpando; Adalberto Peñaranda y Rodrigo Pollero. DT: Álvaro Recoba.

Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Juan José Mera, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto, Edwar López, Juan Pablo Torres, Kelvin Flórez; Adrián Parra. DT: Lucas González.

Ficha del partido Deportivo Táchira vs Deportes Tolima

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fase 2 (ida)

Fecha: Jueves 19 de febrero de 2026

Horario:

Venezuela: 20:30

Colombia: 19:30

Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal (Venezuela)

Transmisión: ESPN (TV) | Disney+ Premium (online)

Árbitro: Hernán Heras (Uruguay).