La Champions League entra en una fase clave de su calendario y la Jornada 7 presenta un atractivo cruce en Lisboa entre Sporting Clube de Portugal y el poderoso Paris Saint-Germain. El duelo enfrenta a dos equipos con aspiraciones claras de clasificación y con realidades distintas, pero igualmente competitivas, en la tabla general del torneo.

El partido se jugará el martes 20 de enero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un escenario emblemático del fútbol portugués. Acá todos los detalles para ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el estadio, las probables alineaciones y el contexto de ambos clubes en la Champions League.

Horario de Sporting Clube vs PSG, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile / Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Dónde ver Sporting Clube vs PSG en TV y online de la Champions League

España: Movistar+ Liga de Campeones 6 (dial 183 de Movistar+)

Colombia y Sudamérica: ESPN 5 en TV y Disney+ Premium vía streaming

México: HBO Max y Space

Estados Unidos: Paramount+

Dónde se juega el partido de PSG en la Champions League este martes

El encuentro se disputará en el Estadio Jose Alvalade, casa del Sporting Clube. El estadio cuenta con capacidad para más de 52.000 espectadores y se caracteriza por un ambiente intenso en las noches europeas, un factor que suele elevar el rendimiento del conjunto local.

Cómo llegan Sporting Clube y PSG a la Jornada 7 de la Liga de Campeones

Paris Saint-Germain llega a Lisboa como tercero en la clasificación general de la Champions League, con 13 puntos en seis jornadas. El equipo dirigido por Luis Enrique ganó cuatro partidos y solo perdió uno, consolidándose como uno de los proyectos más sólidos del certamen. Su equilibrio entre posesión, presión alta y velocidad ofensiva lo mantiene como candidato firme a avanzar directamente a la siguiente fase.

Sporting Clube, por su parte, ocupa la casilla 14 con 10 unidades, tras sumar tres victorias en el torneo. El conjunto portugués se ha mostrado competitivo, especialmente en condición de local, y llega con opciones reales de clasificación. Una de sus principales armas ha sido la eficacia ofensiva, con dos goles de Luis Javier Suárez en los seis partidos disputados, cifra que refleja su incidencia en el ataque.

Probables alineaciones del partido PSG y Sporting Clube

Sporting Clube: Rui Silva; Maximiliano Araujo, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Iván Fresneda; Hidemasa Morita, João Simões; Luis Guilherme, Trincão, Geny Catamo; Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.

PSG: Lucas Chevalier; Nuno Mendes, Marquinhos, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery; Fabián Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. DT: Luis Enrique.

Ficha del partido: Sporting Clube vs PSG

Competición: UEFA Champions League – Jornada 7

UEFA Champions League – Jornada 7 Fecha: Martes 20 de enero

Martes 20 de enero Hora: 21:00 (España) | 15:00 (Colombia)

21:00 (España) | 15:00 (Colombia) Estadio: José Alvalade (Lisboa)

José Alvalade (Lisboa) TV y streaming: España: Movistar+ Liga de Campeones 6 Sudamérica: ESPN 5 y Disney+ Premium México: HBO Max y Space Estados Unidos: Paramount+



Un duelo de alto nivel en Lisboa que puede ser decisivo para el futuro inmediato de ambos equipos en la Champions League.