Sporting Clube de Portugal continúa su calendario cargado con un nuevo desafío en la Copa de la Liga 2025-26. Este martes 28 de octubre, el conjunto dirigido por Rui Borges recibirá al Alverca en el Estadio José Alvalade, por los cuartos de final del torneo. El compromiso comenzará a las 21:15 en España, 20:15 en Portugal y 15:15 en Colombia, en un duelo que medirá al equipo de Primera División con uno de los más competitivos del ascenso portugués.

Será un choque entre realidades distintas, pero igualmente motivantes. El Sporting llega con la ilusión de sumar un nuevo título doméstico y consolidar su buen momento, mientras el Alverca sueña con dar la sorpresa y colarse entre los cuatro mejores del certamen. Además, la atención estará puesta en el rendimiento del delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien vive una racha goleadora notable con los Leones de Lisboa.

Dónde ver Sporting Clube vs Alverca en TV y online

El encuentro de cuartos de final de la Copa de la Liga tendrá transmisión oficial en varios países.

Televisión: DIRECTV Sports 4 y GOL TV Latinoamérica.

DIRECTV Sports 4 y GOL TV Latinoamérica. Streaming: DGO y GOLTV Play.

Ambas plataformas ofrecerán cobertura completa del partido, con previa, análisis y comentarios en vivo desde el Estadio José Alvalade. En Latinoamérica, los fanáticos del fútbol portugués podrán seguir a Sporting y a Luis Suárez en directo con calidad HD y repeticiones disponibles.

Dónde se juega el partido: Estadio José Alvalade, en Lisboa

El partido se disputará en el Estadio José Alvalade, la icónica casa del Sporting Clube, ubicada en Lisboa. Con capacidad para 52 mil espectadores, el recinto se vestirá de verde y blanco para recibir a su equipo, que buscará sellar su paso a semifinales ante su público.

El Alvalade ha sido testigo de noches memorables de Copa y Champions. Y esta vez promete otro ambiente especial. Aunque el rival es de menor categoría, el Sporting no se confía: Rui Borges ha insistido en mantener la intensidad y el control del juego, consciente de que los torneos de eliminación directa suelen ofrecer sorpresas.

A qué hora es el partido país por país

El horario permitirá a los aficionados europeos disfrutar del encuentro en la noche del martes, mientras que en América Latina será el partido ideal para la tarde deportiva.

Portugal: 20:15

20:15 España: 21:15

21:15 Colombia, Perú y Ecuador: 15:15

15:15 Argentina y Chile: 17:15

17:15 México: 14:15

14:15 Brasil: 17:15

17:15 Estados Unidos (ET): 16:15

16:15 Reino Unido: 19:15

19:15 Francia, Alemania e Italia: 21:15

Rotaciones y apuestas del Sporting para la Copa de Liga

El técnico Rui Borges aprovechará este duelo para dar minutos a futbolistas que no vienen siendo titulares habituales, además de probar variantes tácticas. En el arco, João Virgínia tiene grandes posibilidades de volver a ser titular, mientras que Georgios Vagiannidis ocupará el lateral derecho en reemplazo de Iván Fresneda.

En defensa, Eduardo Quaresma será parte del trío central, acompañado por Ricardo Mangas, quien también apunta a recuperar ritmo competitivo. En el mediocampo, los jóvenes Giorgi Kochorashvili y Alisson Santos tendrán protagonismo, mientras que el griego Fotis Ioannidis podría liderar el ataque, con el colombiano Luis Suárez como socio principal. Además, algunos jugadores del Sporting B, líder de la Segunda División, podrían ser convocados para sumar minutos, reforzando la política del club de fomentar el desarrollo de talento joven.

El momento de Luis Javier Suárez con Sporting Clube

Uno de los nombres más esperados en el partido es el del colombiano Luis Javier Suárez, quien atraviesa un excelente momento con el equipo portugués. Desde su llegada a Lisboa, el delantero ha jugado 14 partidos en la temporada, en los que ha marcado 8 goles, cinco de ellos en sus últimos siete encuentros.

Su aporte ha sido determinante en la ofensiva del Sporting, donde se ha ganado la confianza de Rui Borges y la ovación de los aficionados. El atacante viene de anotar un tanto clave ante CD Tondela, apenas dos días antes del duelo ante Alverca, y busca extender su racha goleadora en la Copa de la Liga.

Un duelo desigual, pero con historia en juego

Aunque el Sporting Clube parte como amplio favorito, el Alverca no llega rendido. El conjunto ha tenido un recorrido admirable en el torneo, eliminando a equipos de mayor jerarquía y demostrando una propuesta ordenada y combativa. El cuadro lisboeta, por su parte, busca continuar su camino hacia el título y levantar una Copa de la Liga que no conquista desde 2021.

Con la afición a su favor y figuras como Luis Suárez en estado de gracia, los Leones quieren confirmar su favoritismo y avanzar a las semifinales. El Sporting vs Alverca de este martes promete ser una mezcla de juventud, rotaciones y ambición competitiva, en un escenario ideal para seguir el crecimiento de uno de los proyectos más sólidos del fútbol portugués.