La Copa Africana de Naciones llega a su partido decisivo con un duelo de alto nivel entre Senegal y Marruecos. La final enfrenta a dos de las selecciones más sólidas del continente, con planteles repletos de figuras internacionales y recorridos consistentes a lo largo del torneo.

El partido se disputará el domingo 17 de enero, desde las 20:00 en España y las 14:00 en Colombia, en un escenario emblemático de África. A continuación, todos los detalles para ver la final en vivo, el lugar del encuentro, las probables formaciones y el camino que recorrieron ambos equipos hasta esta instancia decisiva.

Horario de Senegal vs Marruecos, país por país

España: 20:00

20:00 Colombia: 14:00

14:00 México (CDMX): 13:00

13:00 Argentina / Chile / Uruguay: 16:00

16:00 Estados Unidos (ET): 14:00

Final de la Copa África: Dónde ver Senegal vs Marruecos ena TV y online

La final de la Copa África contará con transmisión en distintos territorios, con señales específicas según el país:

España: MOVISTAR+

Colombia y Sudamérica: WIN Play (streaming)

(streaming) México: Claro Sports

Estados Unidos: beIN Sports.

Dónde se juega la final de la Copa África

El encuentro se disputará en el Prince Moulay Abdellah Stadium, ubicado en la ciudad de Rabat. El estadio cuenta con capacidad para más de 69.000 espectadores y será el escenario del partido más importante del torneo, con un ambiente que promete ser intenso y multitudinario.

Cómo llegó Senegal a la final de la Copa África

Senegal tuvo un recorrido impecable y llega invicto al partido decisivo. En la fase de grupos, se quedó con el primer lugar del Grupo D al sumar 7 puntos, producto de contundentes victorias ante Botswana (3-0) y Benín (3-0), además de un empate frente a la República Democrática del Congo (1-1).

En las rondas de eliminación directa, el equipo senegalés mostró solidez defensiva y eficacia ofensiva. En octavos de final eliminó a Sudán (3-1), en cuartos superó a Malí (1-0) y en semifinales venció a Egipto (1-0), confirmando su condición de candidato al título.

El camino de Marruecos hasta el partido decisivo

Marruecos también firmó una campaña de alto nivel. En la fase de grupos, ganó el Grupo A tras vencer a Comoros (2-0) y Zambia (3-0), y empatar con Malí (1-1). Con un juego equilibrado y una defensa sólida, avanzó con autoridad a las fases finales.

En los octavos de final, el combinado marroquí eliminó a Tanzania (1-0); en cuartos de final, dejó en el camino a Camerún (2-0); y en semifinales superó a Nigeria en una definición por penaltis, tras un partido muy disputado que se resolvió desde los once pasos.

Probables formaciones de la final de la Copa África

Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson y Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari, Abde Ezzalzouli; Ayoub El Kaabi. DT: Walid Regragui.

Ficha del partido: Senegal vs Marruecos

Competición: Final – Copa África

Final – Copa África Fecha: Domingo 17 de enero

Domingo 17 de enero Hora: 20:00 (España) | 14:00 (Colombia)

20:00 (España) | 14:00 (Colombia) Estadio: Prince Moulay Abdellah Stadium (Rabat)

Prince Moulay Abdellah Stadium (Rabat) TV y streaming: España: MOVISTAR+ Sudamérica: WIN Play México: Claro Sports Estados Unidos: beIN Sports



Dos potencias africanas se enfrentan por la gloria continental en una final que promete intensidad, jerarquía y alto nivel futbolístico.