La Selección Colombia Sub-20 cierra su participación en la fase de grupos del Mundial enfrentando a Nigeria, en un duelo que promete intensidad y emociones. El equipo colombiano llega invicto tras sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas, mientras que su rival africano aún pelea por asegurar la clasificación a los octavos de final.

El compromiso se jugará en el Estadio Fiscal de Talca, un escenario con capacidad para 17.000 espectadores que ha sido la sede de todos los partidos del Grupo F. La cita será el domingo 5 de octubre de 2025, a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) y 8:00 p.m. (hora local en Chile).

Colombia vs Nigeria en el Mundial sub-20: horario y canales de transmisión

El partido de la Selección Colombia Sub-20 frente a Nigeria podrá verse en diferentes países a través de varias plataformas:

En Colombia (TV): Canal Caracol, Canal RCN y DIRECTV.

Canal Caracol, Canal RCN y DIRECTV. Streaming en Colombia: ditu, DGO, Canal RCN App y FIFA+ TV .

ditu, DGO, Canal RCN App y . En México: Vix Premium.

Vix Premium. En Estados Unidos: Telemundo Deportes y Peacock.

Telemundo Deportes y Peacock. En España: señal oficial de FIFA+ TV.

Gracias a esta amplia cobertura, los hinchas podrán seguir en vivo todos los detalles de un partido clave para el futuro del equipo nacional en el torneo.

Estadio Fiscal de Talca, escenario del partido Colombia vs Nigeria

El Estadio Fiscal de Talca, ubicado en Chile, es el escenario donde Colombia ha disputado sus tres partidos de la fase de grupos. Con capacidad para 17.000 personas y modernas condiciones, se ha convertido en la casa temporal de la Tricolor Sub-20, que ha sentido el respaldo de los aficionados presentes en cada presentación.

Posible formación de la Selección Colombia Sub-20 ante Nigeria

Para este compromiso, el cuerpo técnico mantendría la base del equipo que ha mostrado solidez en defensa y variantes en ataque. Esta sería la probable alineación de Colombia vs Nigeria:

Selección Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan David Arizala; Elkin Rivero, Kéner González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Néyser Villarreal y Emilio Aristizábal.

La presencia de Néyser Villarreal, máximo goleador del Sudamericano clasificatorio, le da poder ofensivo al equipo, mientras que Óscar Perea, autor del gol del debut, aporta desequilibrio y velocidad en el ataque.

Árbitro del partido Colombia vs Nigeria Sub-20

El juez designado para dirigir este compromiso será el malasio Nazmi Nasaruddin, quien estará acompañado por un equipo arbitral internacional. La FIFA ha asignado cuerpos arbitrales de distintas confederaciones para garantizar neutralidad y transparencia en cada encuentro.

Resultados de Colombia y Nigeria en el Grupo F

La Tricolor llega invicta al cierre de la fase de grupos. En su debut, venció 1-0 a Arabia con gol de Óscar Perea y luego empató ante Noruega, sumando cuatro puntos que la mantienen en la parte alta del grupo.

Nigeria, por su parte, inició con derrota ante los noruegos (0-1), pero se recuperó venciendo a Arabia en un emocionante 3-2. Con tres puntos, los africanos necesitan sumar para aspirar a la clasificación directa o por la vía de los mejores terceros.

Lo que se juega Colombia Sub-20 en la Fecha 3

El duelo frente a Nigeria es decisivo. Los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzan a los octavos de final del Mundial Sub-20, por lo que un empate o una victoria dejarían a Colombia muy bien posicionada para seguir en carrera.

El equipo dirigido por Héctor Cárdenas ha mostrado un estilo sólido, con equilibrio en todas las líneas y jugadores que ya destacan a nivel internacional. Además, mantiene una racha sin derrotas que refleja el trabajo acumulado desde el Sudamericano, en el que terminó tercero con un promedio goleador sobresaliente.

Colombia Sub-20 busca la clasificación en Talca

Con figuras como Villarreal, Perea y Aristizábal, la Selección Colombia Sub-20 apunta a cerrar la fase de grupos con otra actuación convincente. Una victoria ante Nigeria significaría asegurar el primer lugar del Grupo F y llegar con confianza a la siguiente ronda.

El encuentro en Talca promete ser intenso, con dos selecciones que juegan al ataque y buscan protagonismo. Todo está servido para un gran cierre de grupo en el Mundial Sub-20 de la FIFA, con la Tricolor decidida a mantener viva su ilusión mundialista.