La Selección Colombia Sub-20 inicia su camino en el Mundial enfrentando a Arabia Saudí en el primer partido de la fase de grupos. El compromiso genera expectativa entre los aficionados, ya que representa la primera prueba oficial del equipo nacional en este certamen internacional.

El duelo se disputará en el estadio Fiscal de Talca, Chile, escenario con capacidad para 17.000 espectadores. Este será el arranque de la participación tricolor en el Grupo F, en el que también comparten con Noruega y Nigeria. La cita está pactada para el lunes 29 de septiembre de 2025 a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) y 8:00 p.m. (hora local en Chile).

Selección Colombia Sub-20 vs Arabia: horario y canales para ver el partido en TV y ONLINE

El debut de la Tricolor Sub-20 en el Mundial tendrá cobertura total en diferentes países. Los fanáticos podrán seguir el partido en televisión y plataformas online.

En Colombia: Canal Caracol, Canal RCN y DIRECTV.

Canal Caracol, Canal RCN y DIRECTV. Streaming en Colombia: plataformas digitales de los canales y la aplicación ditu .

plataformas digitales de los canales y la aplicación . En México: Vix Premium.

Vix Premium. En Estados Unidos: Telemundo Deportes y Peacock.

Telemundo Deportes y Peacock. En España: señal oficial de FIFA+ TV.

Así mismo, el canal de Youtube del Gol Caracol ofrecerá la señal abierta de este juego completamente gratis. Clic aquí para ver el partido.

De esta manera, quienes quieran ver Colombia vs Arabia Sub-20 en vivo tendrán múltiples opciones según el lugar donde se encuentren.

Estadio Fiscal de Talca, sede del partido Colombia vs Arabia

El encuentro se jugará en el Estadio Fiscal de Talca, un escenario con capacidad para 17.000 espectadores. Ubicado en Chile, este estadio será la casa de la Tricolor en su primera presentación mundialista de 2025.

El horario oficial está confirmado para las 6:00 p.m. en Colombia y 8:00 p.m. en Chile, lo que permite que la transmisión llegue en horario estelar a la audiencia colombiana.

Probable formación de la Selección Colombia Sub-20

El técnico colombiano apostaría por una nómina equilibrada, con varios jugadores destacados en el proceso clasificatorio. Esta sería la alineación de Colombia vs Arabia:

Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan David Arizala; José Cavadía, Kéner González, Jordan Barrera; Jhon Rentería, Emilio Aristizábal y Óscar Perea.

La combinación de jóvenes talentos en defensa y ataque busca un equipo sólido, capaz de controlar el juego y generar opciones de gol desde el inicio.

Árbitro del partido Colombia vs Arabia Sub-20

La FIFA designó al árbitro argelino Youcef Gamouh para dirigir el debut de la Selección Colombia. Su experiencia internacional garantiza imparcialidad y nivel en un duelo clave para ambos equipos en la fase de grupos.

Contexto de Colombia en el Mundial Sub-20 2025

La Tricolor llega al torneo después de lograr el tercer lugar en el Sudamericano Sub-20, disputado entre enero y febrero. En ese campeonato, Néyser Villarreal fue el máximo goleador con 8 tantos, consolidándose como figura del proceso clasificatorio.

En la preparación previa al Mundial, el equipo jugó amistosos ante Paraguay (1-1) y México (victoria 3-2), lo que permitió al cuerpo técnico ajustar detalles en el sistema táctico y observar variantes ofensivas.

Colombia Sub-20 busca debutar con victoria en el Grupo F

El duelo contra Arabia representa el inicio del camino hacia la clasificación a octavos de final. Una victoria en el debut daría confianza y ventaja en un grupo exigente que también incluye a Noruega y Nigeria, selecciones con tradición y potencial juvenil.

El partido en Talca será la primera oportunidad de ver en acción a esta nueva generación, que sueña con escribir su propia historia en el Mundial Sub-20 de la FIFA.