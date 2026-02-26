River Plate recibe a Banfield por la Fecha 7 de la Liga Profesional Argentina en un partido que trasciende lo deportivo. Más allá de los puntos en juego, el encuentro quedará marcado como la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del club.

El duelo se disputará el jueves 26 de febrero desde las 19:30 en Argentina y las 17:30 en Colombia. El escenario será el Estadio Monumental, que promete una noche cargada de emoción en el cierre de un ciclo que dejó huella en la historia reciente del club.

Dónde ver River vs Banfield EN VIVO por TV y streaming

El partido contará con transmisión oficial en diferentes países y plataformas.

Argentina la transmisión estará disponible en ESPN Premium y TNT Sports.

la transmisión estará disponible en Colombia y el resto de Sudamérica se podrá ver por ESPN 3 en televisión y vía streaming en DISNEY+ PREMIUM .

se podrá ver por en televisión y vía streaming en . España el encuentro estará disponible en Fanatiz , servicio especializado en fútbol sudamericano.

el encuentro estará disponible en , servicio especializado en fútbol sudamericano. México se podrá seguir por DISNEY+ y también en Fanatiz .

se podrá seguir por y también en . Estados Unidos la transmisión será a través de TyC Sports Internacional, Fanatiz y Fubo Sports.

A qué hora juega River vs Banfield, país por país

Estos son los horarios confirmados del encuentro:

Argentina : 19:30

: 19:30 Colombia : 17:30

: 17:30 Perú : 17:30

: 17:30 Ecuador : 17:30

: 17:30 Chile : 19:30

: 19:30 Uruguay : 19:30

: 19:30 Brasil : 19:30

: 19:30 México (CDMX) : 16:30

: 16:30 Estados Unidos (Este) : 17:30

: 17:30 España: 23:30

Dónde se juega el partido entre River y Banfield

El compromiso se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, casa de River Plate y uno de los escenarios más imponentes de Sudamérica. Con capacidad para más de 85 mil espectadores, será el marco de una noche especial para el club y su hinchada.

El árbitro designado para el encuentro es Hernán Mastrángelo, encargado de impartir justicia en un duelo con alta carga simbólica.

Probables formaciones de River y Banfield

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Santiago Lencina, Tomás Galván; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.

DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrota.

DT: Pedro Troglio.

Será la despedida de Marcelo Gallardo en River

El partido tendrá una carga emotiva especial: será el último de Marcelo Gallardo como entrenador de River. En los días previos al encuentro, el técnico presentó su renuncia tras una racha negativa de resultados en su segundo ciclo al frente del equipo.

La derrota ante Vélez en el Estadio José Amalfitani, la tercera consecutiva en el Torneo Apertura, terminó siendo el punto de quiebre. A pesar del momento complejo, Gallardo pidió expresamente no recibir homenajes ni distinciones en la cancha, ni plaquetas ni menciones especiales.

En el mensaje en el que comunicó su salida, el entrenador dejó palabras de agradecimiento dirigidas principalmente a la institución y a los hinchas. “Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectado”, expresó el técnico.

Una despedida sobria para un ciclo que dejó una marca profunda en la historia reciente de River y que tendrá su último capítulo en el Monumental ante Banfield.