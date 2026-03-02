Independiente Rivadavia recibe a River Plate por la Fecha 8 de la Liga Profesional Argentina en un duelo que marca el inicio de una nueva etapa en el equipo millonario. Tras la reciente salida de Marcelo Gallardo, el conjunto de Núñez será dirigido por Marcelo Escudero.

El partido se disputará el lunes 2 de marzo desde las 21:30 en Argentina y las 19:30 en Colombia. En juego estarán tres puntos importantes, pero también la expectativa por ver cómo responde River en su primera presentación oficial luego del cierre del ciclo Gallardo.

Dónde ver Independiente Rivadavia vs River EN VIVO por TV y streaming

El encuentro contará con transmisión oficial en distintos países y plataformas.

Argentina: se podrá ver por ESPN Premium, señal que está disponible a través de:

Flow

Telecentro Play

DGO.

Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión será por ESPN 2 en TV y también online mediante DISNEY+ Premium, plataforma que emite partidos de la Liga Profesional Argentina.

México: Estará disponible en DISNEY+ Premium y en Fanatiz.

Estados Unidos: El partido se podrá seguir por Fanatiz y Fubo Sports.

A qué hora juega Independiente Rivadavia vs River. país por país

Estos son los horarios destacados del encuentro:

Argentina : 21:30

: 21:30 Colombia : 19:30

: 19:30 Perú : 19:30

: 19:30 Ecuador : 19:30

: 19:30 Chile : 21:30

: 21:30 Uruguay : 21:30

: 21:30 Brasil : 21:30

: 21:30 México (CDMX) : 18:30

: 18:30 Estados Unidos (Este) : 19:30

: 19:30 España: 01:30 (martes).

¿Dónde se juega el partido de River este lunes?

El compromiso se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza. Este escenario, habitual sede de partidos importantes en el interior del país, será el marco del enfrentamiento entre el líder del campeonato y uno de los equipos más convocantes del fútbol argentino. El árbitro designado es Facundo Tello, juez con experiencia en encuentros de alta exigencia.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia y River

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Juan Elordi, Sheyko Studer, Leonardo Costa, Iván Villalba, Alejo Osella; Jose Florentín, Matías Fernández, Gonzalo Ríos; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; Sebastián Driussi. DT: Marcelo Escudero.

Así llegan Independiente Rivadavia y River al partido

Independiente Rivadavia es el líder del certamen. Suma 16 puntos en 7 partidos y viene de empatar como visitante ante Racing Club, resultado que le permitió mantenerse en la cima de la tabla. El equipo de Alfredo Berti ha mostrado regularidad y eficacia en este inicio de torneo.

River Plate, en cambio, ocupa el puesto 14 de la tabla general con 10 unidades en 7 compromisos. El presente deportivo, sumado al reciente cambio de entrenador, coloca al equipo ante el desafío de recuperar terreno y estabilidad en la Liga Profesional Argentina.

Ficha del partido: Independiente Rivadavia vs River