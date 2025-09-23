La Copa Libertadores 2025 continúa su etapa de cuartos de final y este martes se vivirá un duelo argentino de máxima tensión: Racing Club vs Vélez Sarsfield. El compromiso de vuelta se jugará en el estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda, donde la Academia buscará sellar su clasificación a semifinales frente a un Fortín que intentará revertir la serie.

El partido está programado para el martes 23 de septiembre, desde las 17:00 en Colombia y las 19:00 en Argentina. Racing parte con ventaja tras imponerse en la ida en Liniers, pero Vélez llega con la obligación de ganar para seguir con vida en el certamen continental.

Dónde ver Racing Club vs Vélez en TV y online, Conmebol Libertadores

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de las siguientes señales oficiales:

Colombia : ESPN en TV y Disney Plus vía streaming.

: ESPN en TV y Disney Plus vía streaming. Argentina : Fox Sports, Telecentro Play, D Go y Flow.

: Fox Sports, Telecentro Play, D Go y Flow. Resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney Plus online.

Con esta cobertura, los fanáticos de ambos equipos tendrán múltiples opciones para no perderse ningún detalle de esta llave decisiva de la Copa Libertadores.

Cómo quedó el partido de ida entre Vélez y Racing

La serie comenzó en el estadio José Amalfitani con una victoria de Racing Club por 0-1 gracias a un gol de Adrián “Maravilla” Martínez. Ese resultado le da a la Academia una ligera ventaja de cara a la vuelta en Avellaneda, donde buscará cerrar la clasificación con el apoyo de su público.

Horarios del partido de Libertadores en distintos países

Además de Argentina y Colombia, el Racing Club vs Vélez se disputará en estos horarios internacionales:

Chile: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos (Este): 18:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 15:00 horas

España: 00:00 horas (del miércoles 24)

Italia: 00:00 horas (del miércoles 24)

Alemania: 00:00 horas (del miércoles 24)

El choque será seguido con atención no solo en Sudamérica, sino también en Europa, donde hay gran interés por los futbolistas argentinos que destacan en el torneo.

Probables alineaciones de Racing Club y Vélez Sarsfield

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Ezequiel Solari o Matías Zaracho, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quiróz, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Manuel Lanzini, Leonardo Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Así llega Racing al partido vs Vélez

El equipo dirigido por Gustavo Costas viene de derrotar 2-0 a Huracán en el Torneo Clausura y mantiene un buen momento futbolístico. En la Copa Libertadores, terminó líder del Grupo E por delante de Fortaleza, Atlético Bucaramanga y Colo Colo. En octavos eliminó a Peñarol en una dramática serie que cerró 3-2 en el global con un agónico gol de Franco Pardo. Con el triunfo en la ida frente a Vélez, Racing llega motivado y con el objetivo claro de alcanzar las semifinales.

Así llega Vélez al partido vs Racing

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto también llega con ritmo competitivo tras vencer 2-1 a San Martín de San Juan en el torneo local. En la Libertadores, finalizó como líder del Grupo H, superando a Peñarol, San Antonio Bulo Bulo y Olimpia. En octavos dio la sorpresa al eliminar a Fortaleza con un sólido 2-0 en el global. Sin embargo, tras la derrota en la ida, el Fortín necesita una victoria en Avellaneda para revertir la serie y seguir soñando con la gloria continental.

Terna arbitral del Racing Club vs Vélez

La Conmebol designó al uruguayo Esteban Ostojich como árbitro principal del partido. Lo acompañarán Martin Soppi y Héctor Bergalo como asistentes, mientras que Hernán Heras será el cuarto árbitro. En el VAR estará Andrés Cunha, con Santiago Fernández como AVAR, todos de nacionalidad uruguaya.

El control arbitral será fundamental en un encuentro que promete ser intenso y disputado desde el primer minuto, con dos equipos argentinos que no suelen guardarse nada en esta instancia de la Libertadores.