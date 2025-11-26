La Jornada 5 de la Champions League 2025-26 trae uno de los duelos más esperados de la fase de liga: PSG vs Tottenham, un encuentro entre dos equipos que, pese a realidades distintas, llegan con ambición y obligación de sumar. El cuadro parisino quiere recuperar el rumbo tras su reciente derrota ante Bayern Múnich, mientras que Tottenham busca consolidar su buen momento en el torneo europeo.

El partido se disputará el miércoles 26 de noviembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el emblemático Parque de los Príncipes, un estadio con capacidad para 48.000 espectadores que se vestirá de gala para recibir a dos de los proyectos más interesantes del fútbol europeo actual.

Dónde ver PSG vs Tottenham HOY: TV y plataformas online

La transmisión del encuentro variará según el territorio, con varias opciones oficiales:

España: El partido podrá verse por: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5. Ambos canales disponibles dentro del paquete de Champions League en Movistar Plus+.

El partido podrá verse por: Ambos canales disponibles dentro del paquete de Champions League en Movistar Plus+. Colombia y el resto de Sudamérica: Los derechos de transmisión están a cargo de ESPN 3 en televisión y DISNEY+ PREMIUM para verlo online.

Los derechos de transmisión están a cargo de en televisión y para verlo online. México: El encuentro se emitirá a través de: TNT Sports y MAX Prime.

El encuentro se emitirá a través de: Estados Unidos: Los seguidores podrán disfrutar del partido en: Paramount+ y ViX Premium.

Detalles del partido: PSG vs Tottenham

Competencia: Champions League 2025-26 – Jornada 5

Estadio: Parque de los Príncipes, París

Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Hora: 15:00 en Colombia | 21:00 en España

Transmisión TV: Movistar+ / Movistar Liga de Campeones 5 (España); ESPN 3 (Sudamérica); TNT Sports / MAX Prime (México)

Transmisión online: DISNEY+ PREMIUM (Sudamérica); Paramount+ y ViX Premium (EE. UU.)

A qué hora se juega PSG vs Tottenham país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

17:00 México (centro): 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT

15:00 ET | 12:00 PT Reino Unido: 20:00

20:00 Alemania, Francia e Italia: 21:00

21:00 Portugal: 20:00

Probables alineaciones para PSG vs Tottenham

PSG: Lucas Chevalier; Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

Tottenham Hotspur: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven, Cristian Romero, Destiny Udogie; Pape Sarr, Palhinha, Xavi Simons; Kolo Muani y Mohammed Kudus. DT: Thomas Frank.

Así llegan PSG y Tottenham a la Jornada 5 de la Champions League

Paris Saint-Germain ocupa actualmente la séptima posición en la tabla global de la Champions League, con 9 puntos en 4 jornadas. Los dirigidos por Luis Enrique vienen de sufrir su primera derrota en el torneo, cayendo 1-2 ante Bayern Múnich en París. Sin embargo, en la Ligue 1 el equipo es líder sólido tras 13 fechas, gracias a un funcionamiento ofensivo dinámico y una base defensiva que ha respondido bien durante la temporada.

Tottenham Hotspur, por su parte, se ubica en la casilla 12 con 8 puntos. Viene de golear 3-0 al FC Copenhague en su partido más reciente, mostrando una versión convincente en ataque. Aunque en la Premier League marcha noveno, el equipo de Thomas Frank ha tenido buen rendimiento internacional gracias a su solidez defensiva y la capacidad de lastimar a sus rivales con transiciones rápidas.