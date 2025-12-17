La Copa Intercontinental vuelve a ofrecer un cruce de alto impacto entre campeones continentales. PSG y Flamengo se enfrentan en la gran final del certamen, un partido que pone cara a cara al monarca de la UEFA Champions League y al campeón vigente de la Conmebol Libertadores, en un escenario neutral y con atención global. El título se define en un solo partido y no hay margen de error.

El encuentro se jugará el miércoles 17 de diciembre, desde las 18:00 en España, 11:00 en México y 12:00 en Colombia, con transmisión internacional confirmada. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver PSG vs Flamengo en TV y online, horarios por país, posibles alineaciones y el camino de ambos equipos hasta esta final.

Detalles del partido: PSG vs Flamengo

Competencia: Copa Intercontinental – Final

Copa Intercontinental – Final Estadio: Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan (Catar)

Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan (Catar) Capacidad: 45.000 espectadores

45.000 espectadores Fecha: Miércoles 17 de diciembre de 2025

Miércoles 17 de diciembre de 2025 Hora: 18:00 en España | 12:00 en Colombia | 11:00 en México

Copa Intercontinental: Dónde ver PSG vs Flamengo en TV y online

Estas son las señales y plataformas confirmadas para seguir la final en vivo:

España: FIFA+, plataforma oficial de la FIFA

Colombia y el resto de Sudamérica: DIRECTV en TV (canal 610) y DGO en streaming

México: FIFA+, plataforma oficial de la FIFA

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV y beIN SPORTS

A qué hora es la final de la Copa Intercontinental, país por país

España: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Venezuela, Bolivia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México (CDMX): 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estados Unidos: Costa Este: 12:00 p.m. Centro: 11:00 a.m. Pacífico: 9:00 a.m.

Reino Unido: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Italia, Francia, Alemania: 6:00 p.m.

Probables alineaciones de PSG y Flamengo

PSG: Lucas Chevalier; Warren Zaïre-Emery, Lucas Beraldo, Marquinhos, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

El camino de Flamengo hasta la final intercontinental

Flamengo llega a esta definición como campeón de la Conmebol Libertadores, título que consiguió tras imponerse a Palmeiras en la final continental. Ese logro le permitió acceder a la Copa Intercontinental, donde ya tuvo acción antes del duelo decisivo.

En su recorrido por el torneo, el conjunto brasileño superó primero a Cruz Azul de México y luego a Pyramids de Egipto, mostrando solidez competitiva y una plantilla con jerarquía internacional. El equipo dirigido por Filipe Luís combina experiencia europea con talento sudamericano y llega a la final con ritmo de competencia, un factor a tener en cuenta en este tipo de partidos únicos.

PSG debuta directamente en la final como campeón de Europa

A diferencia de su rival, PSG se instala directamente en la final de la Copa Intercontinental gracias a su condición de campeón de la UEFA Champions League. El equipo parisino no disputó rondas previas y hará su estreno en el certamen jugando el partido que define al campeón.

Bajo la conducción de Luis Enrique, el PSG ha consolidado un proyecto competitivo que mezcla juventud, técnica y profundidad de plantilla. Jugadores como Dembélé, Kvaratskhelia y Vitinha son claves en el funcionamiento del equipo, que busca sumar un título de alcance global y reafirmar su dominio tras conquistar Europa.

Un título mundial en juego en Catar

El Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan será el escenario de esta final que enfrenta a dos potencias de distintos continentes. PSG vs Flamengo representa un choque de estilos, culturas futbolísticas y trayectorias recientes, con el atractivo adicional de definir al campeón intercontinental en un solo partido.

La expectativa es alta por la jerarquía de las plantillas, el contexto del título y la proyección internacional del encuentro. Este miércoles 17 de diciembre, el fútbol mundial tendrá un nuevo campeón y todas las miradas estarán puestas en Catar para una final que promete intensidad y alto nivel competitivo.