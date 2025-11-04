La Champions League nos trae uno de los mejores partidos del momento. Este martes 4 de noviembre, el Paris Saint-Germain recibe al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un duelo que promete espectáculo entre dos de los equipos más poderosos del continente.

El enfrentamiento reúne a dos líderes de sus ligas nacionales y a dos de los planteles con mejor rendimiento en el certamen europeo. El PSG llega con puntaje perfecto tras tres victorias consecutivas, mientras que el Bayern, con el colombiano Luis Díaz como una de sus figuras, también ha ganado todos sus partidos en la competencia. Ambos buscan confirmar su dominio y dar un paso más hacia la clasificación a los octavos de final.

Dónde ver PSG vs Bayern Múnich en TV y online

El encuentro entre PSG y Bayern Múnich será transmitido en directo para toda España a través de Movistar Liga de Campeones 3 y, en señal multi, por Movistar Liga de Campeones 4 (Movistar Plus+ 180; Orange 276).

En Colombia y el resto de Sudamérica, los fanáticos podrán disfrutar el partido en televisión por ESPN, y en streaming por la plataforma DISNEY+, que transmite todos los compromisos de la Champions League 2025-26.

En México, la señal oficial será TNT Sports, mientras que en Estados Unidos podrá verse por TUDN, PARAMOUNT+ y ViX, que ofrecerán opciones de idioma en inglés y español.

Dónde se juega el partidazo de la Champions entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich

El escenario será el icónico Parque de los Príncipes de París, un estadio con capacidad para 48.500 espectadores que volverá a vivir una de esas noches mágicas de Champions.

El PSG, dirigido por Luis Enrique, espera aprovechar su localía y el impulso de su afición para mantener su invicto. Enfrente estará el Bayern Múnich de Vincent Kompany, que llega con la ambición de demostrar que también puede dominar fuera de casa en el certamen europeo.

A qué hora es el PSG vs Bayern Múnich país por país

El horario central europeo permitirá que el partido sea el plato fuerte del día en la Champions League, con millones de espectadores siguiendo cada jugada desde distintas partes del mundo.

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 México: 14:00

14:00 Chile, Argentina y Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (Este): 16:00

16:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Francia y Alemania: 21:00

Así van PSG y Bayern en la Champions League 2025-26

Ambos equipos llegan al duelo con puntaje perfecto (9 puntos en 3 fechas) y son, hasta ahora, los de mejor rendimiento en la competición.

El Paris Saint-Germain se ha mostrado intratable, con un fútbol ofensivo y de gran eficacia. En la primera jornada goleó al Atalanta (4-0), luego derrotó al Barcelona (1-2) en el Camp Nou y más tarde arrasó al Bayer Leverkusen (2-7) en Alemania. Su ataque, encabezado por Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, ha sido una de las sensaciones del torneo.

Por su parte, el Bayern Múnich también ha ganado sus tres partidos con contundencia: 3-1 al Chelsea, 1-5 al Pafos y 4-0 al Club Brugge. El conjunto bávaro, con Luis Díaz como protagonista por la banda izquierda, ha desplegado un fútbol arrollador, combinando solidez defensiva y una ofensiva letal comandada por Harry Kane.

Ambos lideran sus ligas domésticas y se presentan como firmes candidatos al título de Champions, por lo que este choque será clave para medir fuerzas entre los dos grandes de Europa.

Probables alineaciones del partido

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Luis Díaz, Michael Olise, Serge Gnabry y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Un duelo de titanes en la fase de liga de la Champions League

El enfrentamiento entre PSG y Bayern Múnich es, sin duda, uno de los más atractivos de esta fase de liga de la Champions League. Dos estilos contrastantes se verán las caras: el juego de posesión y toque de Luis Enrique frente al poderío físico y la presión alta del Bayern de Kompany.

Más que tres puntos, este partido representa una prueba de poder entre dos aspirantes al título europeo. Con figuras como Luis Díaz, Harry Kane, Kvaratskhelia y Dembélé, el duelo promete ser un espectáculo digno del escenario parisino y de una competición donde cada detalle puede marcar la diferencia.