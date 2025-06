Este viernes 20 de junio, el Mundial de Clubes 2025 ofrece una jornada repleta de emociones con cuatro partidos que pueden definir el futuro de varios equipos en sus respectivos grupos. A lo largo del día se disputarán duelos claves con la participación de gigantes como Benfica, Flamengo, Chelsea, Los Angeles FC, Boca Juniors y Bayern Múnich, todos con transmisión asegurada para Colombia, Latinoamérica, España y otras regiones.

El torneo puede seguirse en televisión y a través de plataformas digitales como DGO, DAZN y Amazon Prime Video, algunas de ellas con opciones gratuitas. Te contamos los horarios por país, dónde ver cada partido, y cómo acceder sin costo en Colombia y España.

Partidos del Mundial de Clubes hoy, 20 de junio: horarios y canales en Colombia

Grupo C | 11:00 a.m. | Benfica vs Auckland City

Dónde ver: DSports en TV; online por DGO, DAZN y Amazon Prime Video

Grupo D | 1:00 p.m. | Flamengo vs Chelsea

Dónde ver: DSports y Win Sports en TV; online por DGO, DAZN y Amazon Prime Video

Grupo D | 5:00 p.m. | Los Angeles FC vs Esperance de Tunis

Dónde ver: DSports en TV; online por DGO, DAZN y Amazon Prime Video

Grupo C | 8:00 p.m. | Bayern Múnich vs Boca Juniors

Dónde ver: DSports y Win Sports en TV; online por DGO, DAZN y Amazon Prime Video

Los partidos se podrán ver en Colombia a través del canal DSports en sus señales 610 SD y 1610 HD, además de sus canales alternos (DSports 2, 3 y 4K). Win Sports se suma a la cobertura de los duelos más destacados del día. Para quienes optan por plataformas digitales, las señales estarán disponibles en vivo en DGO, DAZN y Amazon Prime Video.

¿Cómo ver gratis el Mundial de Clubes 2025 en Colombia?

Una de las novedades más destacadas del torneo es la posibilidad de ver todos los partidos gratis en DAZN. La plataforma habilitó acceso sin costo para los usuarios que se registren a través de su sitio web o app oficial. El proceso no exige datos de pago ni tarjetas de crédito, permitiendo a cualquier aficionado disfrutar del certamen sin barreras económicas.

Una vez registrados, los usuarios pueden ver los partidos desde dispositivos como celulares, tablets, computadores o Smart TV. Es una forma accesible y legal de seguir el Mundial de Clubes en alta calidad desde cualquier lugar del país.

Horarios por país y opciones para seguir los partidos de hoy

A continuación, te presentamos los horarios y señales disponibles en otros países para cada uno de los encuentros de este viernes:

Benfica vs Auckland City

El cuadro portugués llega al duelo tras empatar en el debut; y el elenco neozelandés, luego de la estrepitosa caída en el debut (goleada 10-0).

España: DAZN

México: DAZN, Vix, Tabii

Estados Unidos: DAZN

Argentina y resto de LATAM: DAZN, DGO, DIRECTV Sports, Disney+ Premium

Flamengo vs Chelsea

Es el cruce entre los dos ganadores que tuvo el grupo en la fecha inicial. Ambos van en busca del liderato, ya que llegan igualados en puntos y goles.

España: DAZN, Tabii

México: DAZN, Vix, Tabii

Estados Unidos: DAZN

Argentina: Telefe, DirecTV, Disney+ y DAZN

Perú: América TV, DirecTV, Disney+ y DAZN

Resto de LATAM: DAZN, DGO, DIRECTV Sports, Disney+ Premium

Los Angeles FC vs Esperance de Tunis

Oportunidad de revancha para ambos. Perdieron en el debut y ahora tienen la posibilidad de volver a meterse en la pelea por el paso a la siguiente fase.

España: DAZN, Telecinco; Mitele (streaming)

México: TUDN, DAZN

Estados Unidos: DAZN, TUDN, CBS, Univision

Argentina y resto de LATAM: DAZN, DGO, DIRECTV Sports, Disney+ Premium

Bayern Múnich vs Boca Juniors

Es uno de los partidos más esperados del certamen. Será la segunda posibilidad de ver en acción al equipo alemán que ganó 10-0 en el debut y a Boca, que llega tras igualar con Benfica.

España: DAZN, Telecinco; Mitele (streaming)

México: TUDN, DAZN

Estados Unidos: DAZN, TUDN, CBS, Univision

Argentina y resto de LATAM: DSports, Telefe, Disney+ Premium, DAZN

Todos los partidos estarán disponibles con narración en español y cobertura previa y posterior a los juegos, dependiendo de la plataforma seleccionada.

¿Y en España? DAZN, Telecinco y Cuatro lideran la transmisión del Mundial de Clubes

En España, el torneo se puede seguir gratis a través de Telecinco y Cuatro, canales del grupo Mediaset, que cuenta con los derechos de 14 partidos de la fase de grupos (algunos en diferido), además de uno por cada fase de eliminación directa.

Además, DAZN transmite todos los partidos en directo por su plataforma, con cobertura total del evento desde fase de grupos hasta la gran final. También se puede acceder vía Mitele, el servicio de streaming de Mediaset, ideal para seguir el torneo desde móviles o Smart TV.

Este viernes 20 de junio es una jornada clave en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Con duelos de alto nivel y opciones gratuitas para seguirlos en varios países, los fanáticos del fútbol tendrán acceso a una experiencia completa, sin importar dónde se encuentren.