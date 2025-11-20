El Play In de la Liga MX entra en una fase decisiva con el duelo Pachuca vs Pumas, un enfrentamiento directo por la supervivencia en la temporada 2025. Se trata de un partido de alta tensión, en el que no hay margen de error y donde ambos clubes se juegan la permanencia en la lucha por el título.

El compromiso se disputará el jueves 20 de noviembre de 2025 en el estadio Hidalgo, casa de los Tuzos, un escenario con gran historia en fases de eliminación. El balón rodará a las 19:00 en México y 20:00 en Colombia, en un choque que promete intensidad, presión y un ambiente espectacular.

Dónde ver Pachuca vs Pumas HOY: transmisión de TV y plataformas online

La transmisión del Play In estará disponible principalmente en territorio mexicano. En México, el partido podrá verse a través de FOX, FOX One y Caliente TV, señales que ofrecerán cobertura completa del encuentro.

En Estados Unidos, el compromiso será transmitido por TUDN en DirecTV y estará disponible online mediante ViX Premium, una de las plataformas más utilizadas para seguir la Liga MX desde el exterior.

En Colombia y el resto de Sudamérica, no hay transmisión oficial confirmada. Por ello, las opciones de visualización serán limitadas fuera del mercado mexicano y estadounidense, aunque se espera que la cobertura radial y las actualizaciones minuto a minuto mantengan informados a los aficionados.

Detalles del partido: Pachuca vs Pumas

Competencia: Play In – Liga MX 2025

Play In – Liga MX 2025 Estadio: Hidalgo (Pachuca, México)

Hidalgo (Pachuca, México) Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Jueves 20 de noviembre de 2025 Hora: 19:00 en México | 20:00 en Colombia

19:00 en México | 20:00 en Colombia Transmisión TV: FOX, FOX One, Caliente TV

FOX, FOX One, Caliente TV Transmisión online: ViX Premium (Estados Unidos)

Pachuca llega con nuevo entrenador para el Play In

La llegada de Esteban Solari al banquillo hidalguense ha marcado la previa del partido. Tras caer en la Jornada 17 ante Santos Laguna, la directiva de Pachuca decidió cesar a Jaime Lozano y apostar por el estratega argentino, quien fue anunciado oficialmente el viernes 14 de noviembre.

Solari apenas tuvo unos cuantos días para trabajar con el plantel antes de su debut, y lo hará justamente ante Pumas, club con el que tuvo historia como jugador. Su experiencia en el fútbol mexicano y su estilo ofensivo generan expectativa, aunque el poco tiempo de preparación agrega incertidumbre sobre la propuesta que presentará Pachuca en este partido decisivo.

Historial de partidos entre Pachuca y Pumas

El enfrentamiento entre Tuzos y universitarios ha sido históricamente parejo. En 68 compromisos disputados, la ventaja es mínima:

Pachuca: 20 triunfos

20 triunfos Pumas: 21 triunfos

21 triunfos Empates: 27

La paridad del historial anticipa un duelo cerrado, con dos equipos acostumbrados a partidos intensos y finales ajustados. En un contexto de eliminación directa como el Play In, cualquier detalle puede marcar la diferencia y determinar qué club seguirá en la pelea por avanzar a la Liguilla.

Con nuevo entrenador, tensión máxima y un historial equilibrado, el duelo Pachuca vs Pumas promete convertirse en uno de los partidos más vibrantes del Play In de la Liga MX 2025.

¿Qué sigue para el ganador de Pachuca vs Pumas UNAM?

El conjunto que gane este duelo en el estadio Hidalgo se enfrentará al ganador del duelo entre Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez. El otro simplemente tendrá que ver la Liguilla desde su casa, al quedar eliminado.