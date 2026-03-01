El clásico rosarino vuelve a paralizar la ciudad. Newell’s Old Boys y Rosario Central se enfrentan por la Fecha 8 de la Liga Profesional Argentina en un duelo que trasciende la tabla y se instala en el corazón de los hinchas.

El partido se jugará el domingo 1 de marzo desde las 17:00 en Argentina y las 15:00 en Colombia. El escenario será el Estadio Marcelo Bielsa, casa de Newell’s, donde se espera un ambiente cargado de tensión y expectativa en una de las rivalidades más intensas del fútbol sudamericano.

Dónde ver Newell’s vs Rosario Central EN VIVO por TV y streaming

El clásico rosarino tendrá transmisión oficial en distintos países y plataformas.

Argentina: El encuentro se podrá ver en ESPN Premium .

El encuentro se podrá ver en . Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión estará disponible de manera online en DISNEY+ Premium , plataforma que ofrece partidos del fútbol argentino en la región.

La transmisión estará disponible de manera online en , plataforma que ofrece partidos del fútbol argentino en la región. México: Se podrá seguir por DISNEY+ Premium y también mediante Fanatiz .

Se podrá seguir por y también mediante . Estados Unidos: El partido estará disponible en Fanatiz y Fubo Sports.

A qué hora juega Newell’s vs Rosario Central, país por país

Estos son los horarios confirmados del clásico:

Argentina : 17:00

: 17:00 Colombia : 15:00

: 15:00 Perú : 15:00

: 15:00 Ecuador : 15:00

: 15:00 Chile : 17:00

: 17:00 Uruguay : 17:00

: 17:00 Brasil : 17:00

: 17:00 México (CDMX) : 14:00

: 14:00 Estados Unidos (Este) : 15:00

: 15:00 España: 21:00

¿Dónde se juega el clásico rosarino este domingo?

El partido se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa, ubicado en Rosario. Conocido popularmente como el Coloso del Parque, es uno de los escenarios más emblemáticos del país y suele ofrecer un marco impactante cuando se trata del clásico de la ciudad.

El árbitro designado para el encuentro es Yael Falcón Pérez, quien tendrá la responsabilidad de dirigir un compromiso históricamente intenso y disputado.

Probables formaciones de Newell’s y Rosario Central

Newell’s Old Boys: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera, Luciano Herrera, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Así llegan Newell’s y Rosario Central al clásico

Newell’s atraviesa una etapa difícil en el campeonato. Tras el cambio de entrenador, ahora bajo la conducción de Frank Kudelka, el equipo se encuentra último en la tabla con apenas 2 puntos en 7 partidos. La necesidad de reaccionar es urgente, y el clásico aparece como una oportunidad para cambiar la dinámica.

Rosario Central, en contraste, ocupa la octava posición con 11 unidades. El equipo de Jorge Almirón ha mostrado mayor regularidad y buscará consolidarse en zona competitiva con un triunfo en condición de visitante.

Historial del clásico rosarino

La rivalidad entre Newell’s y Rosario Central tiene una extensa tradición. Se enfrentaron en 278 partidos oficiales, con el siguiente balance:

Triunfos de Newell’s: 77

Empates: 103

Triunfos de Rosario Central: 98

Un historial que refleja la intensidad y la paridad de un clásico que siempre ofrece capítulos memorables en la Liga Profesional Argentina.