El fútbol uruguayo se detiene para vivir una nueva edición del clásico entre Club Nacional y Peñarol, uno de los enfrentamientos más históricos y apasionantes del continente. El duelo corresponde a la Fecha 4 del Torneo Apertura y promete un estadio lleno y un ambiente de alta tensión.

El partido se jugará el domingo 1 de marzo, en horario de tarde para Uruguay y Argentina, y será determinante en la pelea por los primeros puestos del campeonato. Nacional llega invicto y mejor posicionado en la tabla, mientras que Peñarol intentará dar el golpe para escalar posiciones y quedarse con el clásico.

A qué hora juegan Nacional vs Peñarol, clásico uruguayo este domingo

El clásico uruguayo se disputará en los siguientes horarios internacionales:

Uruguay: 17:30

17:30 Argentina: 17:30

17:30 Colombia: 15:30

15:30 Perú: 15:30

15:30 Ecuador: 15:30

15:30 Chile: 17:30

17:30 Paraguay: 17:30

17:30 México (CDMX): 14:30

14:30 España: 21:30.

Dónde ver el clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol en TV y online

La transmisión oficial del Nacional vs Peñarol estará disponible en diferentes plataformas según el país:

Uruguay: DIRECTV (TV); ANTEL TV y DGO (online)

DIRECTV (TV); ANTEL TV y DGO (online) Colombia y resto de Sudamérica: Disney+ Premium (online)

De esta manera, los aficionados podrán seguir el clásico en vivo y en directo, tanto por señal de televisión como vía streaming.

Dónde se juega el partido entre Nacional y Peñarol

El clásico se disputará en el Estadio Gran Parque Central, casa de Nacional y uno de los estadios más emblemáticos del fútbol sudamericano. El escenario tiene capacidad para más de 37.000 espectadores y será el epicentro de una nueva batalla entre los dos gigantes de Montevideo.

Así llegan Nacional y Peñarol al clásico uruguayo

Nacional, equipo dirigido por Jadson Viera, llega en buen momento. Tras tres jornadas disputadas, Nacional se mantiene invicto, suma 7 puntos y ocupa la quinta posición en la tabla del Apertura. Su rendimiento ha sido sólido tanto en defensa como en ataque, lo que le permite encarar el clásico con confianza y el respaldo de su localía.

Y Peñarol, dirigido por Diego Aguirre, suma 6 puntos y se ubica en la décima posición. Aunque el arranque ha sido competitivo, el clásico representa una oportunidad clave para ganar impulso y acercarse a los puestos de vanguardia.

Historial del clásico uruguayo en el Parque Central

El Estadio Gran Parque Central ha sido escenario de múltiples capítulos del clásico. En ese recinto se han disputado 44 partidos oficiales entre Nacional y Peñarol:

22 triunfos de Nacional

9 empates

13 victorias de Peñarol

Los números favorecen al conjunto tricolor cuando actúa como local en su estadio, lo que añade un condimento especial a esta nueva edición del clásico.

Probables formaciones del gran clásico uruguayo

Club Nacional: Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Mauricio Vera, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maxi Gómez y Nicolás López. DT: Jadson Viera.

Peñarol: Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández; Gastón Togni y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Ficha del partido Nacional vs Peñarol

Competencia: Torneo Apertura 2026 – Fecha 4

Fecha: Domingo 1 de marzo de 2026

Estadio: Estadio Gran Parque Central, Montevideo

Capacidad: Más de 37.000 espectadores

Posiciones:

Nacional: 5.º con 7 puntos

Peñarol: 10.º con 6 puntos

Historial en el Parque Central: 44 clásicos (22 victorias de Nacional, 9 empates, 13 triunfos de Peñarol)