La Champions League nos ofrece un atractivo cruce en el Estadio Luis II, donde se enfrentarán Mónaco vs Manchester City el miércoles 1 de octubre de 2025. El compromiso está pactado para las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia, en lo que será uno de los partidos más esperados de la jornada.

El equipo dirigido por Adi Hütter buscará hacerse fuerte en casa ante el vigente campeón inglés, que llega con la etiqueta de favorito y con figuras como Erling Haaland, Bernardo Silva y Phil Foden. Por su parte, el cuadro del Principado confía en el talento de Ansu Fati y Folarin Balogun para dar la sorpresa en el arranque de la fase de grupos.

Dónde ver Mónaco vs Manchester City de la Champions League en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en diferentes plataformas según el país:

España : MOVISTAR+ Liga de Campeones 4 (dial 180 de Movistar Plus+ y 276 de Orange TV) y MOVISTAR+ Liga de Campeones 5 (dial 182 de Movistar Plus+ y 277 de Orange TV).

: MOVISTAR+ Liga de Campeones 4 (dial 180 de Movistar Plus+ y 276 de Orange TV) y MOVISTAR+ Liga de Campeones 5 (dial 182 de Movistar Plus+ y 277 de Orange TV). Colombia y resto de Sudamérica : ESPN 2 en TV y streaming online por DISNEY PLUS .

: ESPN 2 en TV y streaming online por . México : TNT Sports y HBO Max .

: TNT Sports y . Estados Unidos: Paramount+, Amazon Prime Video y TUDN.

Horarios del partido Mónaco vs Manchester City por país

El choque entre franceses e ingleses se jugará en los siguientes horarios internacionales:

España : 21:00 horas

: 21:00 horas Colombia, Perú y Ecuador : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina, Uruguay y Chile : 16:00 horas

: 16:00 horas México : 13:00 horas

: 13:00 horas Estados Unidos (Miami y Nueva York) : 15:00 horas

: 15:00 horas Inglaterra y Portugal : 20:00 horas

: 20:00 horas Italia, Francia y Alemania: 21:00 horas

Dónde se juega Mónaco vs Manchester City

El escenario del compromiso será el Estadio Luis II, situado en el Principado de Mónaco. Con capacidad para 18 mil espectadores, este recinto es conocido por su particular arquitectura y por ser uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo.

Probables alineaciones de Mónaco y Manchester City

Mónaco: Philipp Köhn; Vanderson, Eric Dier, Thilo Kehrer, Caio Henrique; Maghnes Akliouche, Mamadou Coulibaly, Jordan Teze, Ansu Fati; Folarin Balogun y Mika Biereth. DT: Adi Hütter.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González, Oscar Bobb, Bernardo Silva; Phil Foden, Jérémy Doku y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Bajas confirmadas y dudas para el partido de la Champions League en Mónaco

El cuadro del Principado no podrá contar con Bamba, Golovin, Hradecky, Mawissa y Zakaria, todos por lesión. Además, Michal está ausente al estar concentrado con su selección en el Mundial Sub-20, mientras que Paul Pogba no está disponible por falta de ritmo competitivo.

Entre tanto, Pep Guardiola viajará al Principado con algunas ausencias sensibles: Ait Nouri, Rayan Cherki, Khusanov y Marmoush están lesionados, mientras que Rodri es duda de última hora por molestias físicas.

Contexto del partido en la Champions League

El Manchester City llega a este compromiso con el objetivo de mantener su solidez en Europa. Viene de ganar en el debut, en el que derrotó a Napoli (2-0). Además, tiene 5 partidos consecutivos sin derrotas en la temporada, con 4 victorias.

Por su parte, el Mónaco sabe que su fortaleza como local será clave para sumar puntos en una fase que promete ser muy disputada. Incluso ya perdió en el debut, cuando visitó al Club Brugge (4-1). Con la velocidad de Ansu Fati y la capacidad goleadora de Balogun, buscarán aprovechar cualquier descuido defensivo de los ingleses.

El partido promete ser un choque entre la contundencia del City y el atrevimiento del Mónaco, con mucho en juego desde la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025/26.