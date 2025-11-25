La Jornada 5 de la Champions League 2025-26 presenta uno de los encuentros más atractivos del día: Manchester City vs Bayer Leverkusen, un duelo entre un equipo que mantiene su poderío europeo y otro que busca consolidarse en una competencia que viene siendo exigente para todos. El cuadro inglés, sólido e invicto, buscará ir asegurando su clasificación anticipada; mientras que el alemán necesita sumar para mantenerse en carrera en esta fase de liga.

El compromiso se disputará el martes 25 de noviembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el Etihad Stadium, un recinto moderno con capacidad para 53.000 espectadores. Con el City acostumbrado a dominar de local y un Leverkusen valiente, el partido promete intensidad, velocidad y alto nivel técnico.

Dónde ver Manchester City vs Bayer Leverkusen HOY: TV y plataformas online

El encuentro contará con múltiples señales oficiales según el país:

España: La transmisión estará a cargo de: M+ Liga de Campeones 4 y Movistar+ Liga de Campeones 5. Ambos canales disponibles en la plataforma de Movistar Plus+ .

La transmisión estará a cargo de: Ambos canales disponibles en la plataforma de . Colombia y el resto de Sudamérica: Los derechos están distribuidos por país: FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 2 (Colombia y resto de Sudamérica); Disney+ Premium para la transmisión online

Los derechos están distribuidos por país: (Argentina), (Chile), (Colombia y resto de Sudamérica); para la transmisión online México: La señal oficial será Caliente TV , operador autorizado para emitir la Champions League.

La señal oficial será , operador autorizado para emitir la Champions League. Estados Unidos: El partido estará disponible en Paramount+ y DAZN, plataformas de amplio alcance para seguir los encuentros europeos.

Detalles del partido: Manchester City vs Bayer Leverkusen

Competencia: Champions League 2025-26 – Jornada 5

Estadio: Etihad Stadium, Manchester

Fecha: Martes 25 de noviembre de 2025

Hora: 15:00 en Colombia | 21:00 en España

Transmisión TV: M+ Liga de Campeones 4 / Movistar+ Liga de Campeones 5 (España); FOX Sports / ESPN Premium / ESPN 2 (Sudamérica); Caliente TV (México)

Transmisión online: Disney+ Premium (Sudamérica); Paramount+ y DAZN (EE. UU.)

A qué hora se juega Manchester City vs Bayer Leverkusen país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

17:00 México (centro): 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT

15:00 ET | 12:00 PT Reino Unido: 20:00

20:00 Alemania, Francia e Italia: 21:00

21:00 Portugal: 20:00

Probables alineaciones para Manchester City vs Bayer Leverkusen, Champions League

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, John Stones, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Oscar Bobb, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Omar Marmoush y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Jarell Quansah, Loïc Badé, Januël Belocian; Ernest Poku, Aleix García, Ibrahim Maza, Álex Grimaldo; Nathan Tella, Malik Tillman; Patrik Schick. DT: Kasper Hjulmand.

Así llegan Manchester City y Bayer Leverkusen a la Jornada 5 de la Champions League

Manchester City continúa demostrando su fortaleza europea. Es invicto y ocupa la cuarta casilla en la tabla global de la Champions League, con 10 puntos en 4 jornadas. Los dirigidos por Pep Guardiola han mostrado equilibrio, contundencia y profundidad en su plantilla, características que los hacen uno de los grandes favoritos para avanzar a las rondas finales.

Por su parte, Bayer Leverkusen se ubica en el puesto 21 de la clasificación, con 5 puntos. Ha ganado solo un partido en el certamen y necesita sumar para no perder de vista un lugar entre los mejores 24 equipos. Aun así, el equipo de Kasper Hjulmand ha mostrado momentos de buen fútbol, con la creatividad de Grimaldo, la agresividad de Schick y el despliegue físico de Tillman como puntos fuertes.