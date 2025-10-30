La Copa Sudamericana 2025 vivirá la definición del segundo finalista. Este jueves 30 de octubre saldrá del ganador de la llave entre Lanús y la Universidad de Chile, en un partido que promete intensidad y emociones. El encuentro comenzará a las 19:00 (hora de Argentina) y las 17:00 en Colombia, con el marcador global empatado tras el vibrante 2-2 del partido de ida en Santiago.

Lanús, que estuvo muy cerca de llevarse la victoria en Chile, confía en la fortaleza de su localía y en su plantel experimentado para sellar su paso a una nueva final continental. En frente estará una Universidad de Chile que viene en alza, motivada por su regreso al protagonismo internacional y con la ilusión intacta de volver a una definición continental tras más de una década.

Dónde ver Lanús vs Universidad de Chile en TV y online

El partido será transmitido en toda Sudamérica a través de las principales cadenas deportivas:

Argentina: ESPN (TV) y Disney+ (online).

ESPN (TV) y (online). Colombia, Chile y resto de Sudamérica: ESPN y D Sports (TV); Disney+ y DGO (online).

Estas plataformas ofrecerán la señal en directo desde el estadio Ciudad de Lanús, con cobertura previa, análisis y la posibilidad de revivir las mejores jugadas tras el encuentro.

Dónde se juega la semifinal de la Sudamericana: el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, popularmente conocido como “La Fortaleza”. Con una capacidad aproximada de 47.000 espectadores, el recinto del sur bonaerense se prepara para una noche de alta tensión.

Lanús contará con el respaldo de su hinchada, que agotó las entradas apenas se pusieron a la venta. El club argentino no llega a una final internacional desde 2020 y aspira a volver a conquistar la Sudamericana, tal como lo hizo en 2013. En tanto, la “U” de Chile intentará resistir el empuje local y buscar el gol que lo meta en la historia.

A qué hora es el partido país por país

El horario estelar permitirá a los fanáticos de ambos países seguir el juego en simultáneo, con transmisión en vivo en todo el continente y también en señal internacional.

Argentina y Chile: 19:00

19:00 Colombia, Perú y Ecuador: 17:00

17:00 México: 16:00

16:00 Brasil: 19:00

19:00 Estados Unidos (ET): 18:00

18:00 España: 00:00 (viernes 31 de octubre)

00:00 (viernes 31 de octubre) Francia, Alemania e Italia: 00:00 (viernes 31)

00:00 (viernes 31) Reino Unido y Portugal: 23:00 (jueves 30)

Cómo quedó el partido de ida en la semifinal entre Lanús y la U. de Chile

La serie comenzó con un duelo emocionante en el estadio Nacional de Santiago. Lanús se adelantó 0-2 con un doblete de Rodrigo Castillo, pero la Universidad de Chile reaccionó con ímpetu en el segundo tiempo y logró igualar el marcador 2-2 gracias a los goles de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, este último de penalti.

El empate dejó la eliminatoria abierta, pero con ligera ventaja emocional para el conjunto chileno por su remontada. Aun así, los dos goles de visitante convierten al equipo de Mauricio Pellegrino en un rival de cuidado, especialmente por su fortaleza en casa y su capacidad para manejar los tiempos de los partidos decisivos.

Cómo llegaron Lanús y Universidad de Chile a la semifinal de la Sudamericana

La Universidad de Chile tuvo un recorrido largo y exigente. Inició su camino en la Copa Libertadores, donde terminó tercera en su grupo (con Estudiantes de La Plata, Botafogo y Carabobo). Esa posición le dio acceso a la Sudamericana, donde ha mostrado carácter y determinación. Eliminó a Guaraní en dieciseisavos, a Independiente en octavos y a Alianza Lima en cuartos, con un rendimiento en ascenso que le devolvió protagonismo continental.

Por su parte, Lanús ha sido uno de los equipos más sólidos del torneo. Ganó su grupo con Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello, y posteriormente eliminó a Central Córdoba en octavos y a Fluminense en cuartos de final. El equipo argentino ha destacado por su equilibrio entre defensa y ataque, con Carlos Izquierdoz liderando desde el fondo, Marcelino Moreno como eje creativo y Walter Bou y Rodrigo Castillo aportando efectividad en el frente ofensivo.

Probables alineaciones del partido entre Lanús y U. de Chile

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Maximiliano Guerrero, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Felipe Salomoni; Matías Zaldivia, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

El duelo que definirá al segundo finalista de la Sudamericana 2025

El enfrentamiento entre Lanús y Universidad de Chile revive una vieja rivalidad continental. Se vieron las caras por primera vez en la Copa Sudamericana 2013, cuando ambos equipos ganaron sus partidos de local, pero fue el Granate quien avanzó tras un global de 4-1.

Ahora, 12 años después, el destino vuelve a cruzarlos en una semifinal que promete ser apasionante. Con el 2-2 de la ida, la serie está completamente abierta. La experiencia de Lanús y el hambre de revancha de la “U” garantizan un partido vibrante, con un solo objetivo en mente: el boleto a la gran final de la Copa Sudamericana 2025.