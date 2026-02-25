Juventus recibe a Galatasaray en el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League, una eliminatoria que quedó cuesta arriba para el conjunto italiano tras lo ocurrido en Estambul. El Allianz Stadium será el escenario de una noche en la que la Vecchia Signora necesita una remontada histórica para seguir con vida en el torneo.

El compromiso se jugará el miércoles 25 de febrero desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia. Con más de 41 mil espectadores en las tribunas, el equipo de Turín buscará apoyarse en su localía y en su experiencia internacional para intentar revertir la amplia diferencia obtenida por el cuadro turco en el encuentro de ida.

Dónde ver Juventus vs Galatasaray en TV y online

La transmisión oficial del partido estará disponible en distintas plataformas según el país.

España: MOVISTAR+ Liga de Campeones y MOVISTAR+

MOVISTAR+ Liga de Campeones y MOVISTAR+ Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 5 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 5 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: TNT Sports en TV y HBO Max en línea

TNT Sports en TV y HBO Max en línea Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás y ViX.

Estas señales permitirán seguir el partido tanto por televisión como a través de plataformas digitales desde dispositivos móviles y computadores.

A qué hora es Juventus vs Galatasaray, país por país

El encuentro tendrá horario estelar en Europa y se disputará en la tarde del continente americano:

España: 21:00

Italia: 21:00

Turquía: 23:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Ecuador: 15:00

México (CDMX): 14:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el partido de Juventus este miércoles en la Champions

El duelo se disputará en el Allianz Stadium de Turín, recinto con capacidad para más de 41 mil espectadores y casa habitual de la Juventus. El estadio será clave en el intento de remontada del equipo italiano, que necesita una actuación contundente ante su público.

Champions League: cómo quedó el partido de ida entre Juventus y Galatasaray

La llave comenzó en el Rams Park de Estambul con un resultado impactante. El Galatasaray goleó 5-2 y tomó una ventaja considerable en la eliminatoria. Los goles del conjunto turco fueron obra de Gabriel Sara, Noa Lang (doblete), Dávinson Sánchez y Sacha Boey. Por la Juventus marcó Teun Koopmeiners en dos ocasiones.

El resultado obliga al equipo italiano a buscar una diferencia amplia en casa para avanzar a los octavos de final. Galatasaray dirigido por Okan Buruk demostró contundencia ofensiva y eficacia en los momentos clave del encuentro. Por su parte, la Juventus, ahora bajo la dirección de Luciano Spalletti, deberá corregir errores defensivos y aumentar su intensidad si quiere cambiar el rumbo de la serie.

Probables alineaciones de Juventus y Galatasaray

Juventus: Mattia Perin; Weston McKennie, Federico Gatti, Bremer, Lloyd Kelly; Filip Kostic, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Francisco Conceicao, Kenan Yildiz; Jonathan David. DT: Luciano Spalletti.

Galatasaray: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Gabriel Sara, Lucas Torreira; Yunus Akgün, Noa Lang, Baris Yilmaz; Victor Osimhen. DT: Okan Buruk.

Ficha del partido Juventus vs Galatasaray

Competición: Playoffs de la UEFA Champions League

Fecha: Miércoles 25 de febrero

Hora: 21:00 (España) – 15:00 (Colombia)

Estadio: Allianz Stadium, Turín

Capacidad: Más de 41.000 espectadores

Resultado de ida: Galatasaray 5-2 Juventus

Entrenadores: Luciano Spalletti (Juventus) – Okan Buruk (Galatasaray).