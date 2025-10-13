La selección de Francia afronta una nueva prueba en su camino rumbo al Mundial 2026, enfrentando a Islandia este lunes 13 de octubre en el estadio Laugardalsvöllur, en Reikiavik. El encuentro comenzará a las 20:45 en España y 13:45 en Colombia, con capacidad para 10.000 espectadores en el pequeño pero vibrante escenario islandés.

El combinado dirigido por Didier Deschamps llega como líder sólido del Grupo D, con tres victorias en igual número de partidos. Enfrente tendrá a una Islandia que busca reponerse tras un arranque irregular, con apenas una victoria en tres presentaciones. Aunque los locales intentarán aprovechar el frío y su público para dar la sorpresa, los galos parten como amplios favoritos, incluso sin la presencia de su máxima figura, Kylian Mbappé, quien se ausentará por lesión.

Dónde ver HOY Islandia vs Francia por las Eliminatorias al Mundial 2026 en TV y ONLINE

El duelo entre Islandia y Francia podrá verse en diferentes plataformas de televisión y streaming según el país:

España: transmisión por UEFA TV , tanto en su canal oficial como en su versión online gratuita.

transmisión por , tanto en su canal oficial como en su versión online gratuita. Colombia y el resto de Sudamérica: disponible a través de ESPN en TV y por Disney+ en streaming.

disponible a través de en TV y por en streaming. México: se podrá ver en Sky Sports e Izzi TV .

se podrá ver en e . Estados Unidos: transmisión por fuboTV y Amazon Prime Video.

El encuentro contará con la narración oficial de UEFA, resúmenes pospartido y análisis de los grupos europeos rumbo al Mundial, donde Francia aspira a sellar cuanto antes su clasificación directa.

Estadio Laugardalsvöllur: la fortaleza islandesa

El Laugardalsvöllur Stadium de Reikiavik será el escenario de este enfrentamiento. Es el estadio nacional de Islandia y cuenta con una capacidad aproximada de 10.000 espectadores, convirtiéndose en uno de los más pequeños entre los anfitriones de las Eliminatorias Europeas.

A pesar de su tamaño, el ambiente suele ser eléctrico, con una afición apasionada que apoya a su selección sin descanso. Islandia espera que el clima y la superficie del campo sean factores que le ayuden a equilibrar las diferencias frente a un rival plagado de estrellas.

Por qué no juega Kylian Mbappé ante Islandia

El gran ausente del partido será Kylian Mbappé, quien abandonó la concentración de la selección francesa debido a unas molestias en el tobillo derecho. La lesión se produjo durante el partido anterior ante Azerbaiyán, en el que el delantero del Real Madrid anotó un gol antes de salir sustituido en los minutos finales.

Según el cuerpo médico francés, la decisión se tomó como medida de precaución para evitar una recaída. Didier Deschamps confirmó que el jugador se encuentra en buen estado, pero prefirió no arriesgarlo en un encuentro que, en principio, no debería comprometer las aspiraciones del equipo.

Sin Mbappé, Francia apostará por la movilidad de Christopher Nkunku y la potencia de Hugo Ekitiké, acompañados por Kingsley Coman en el ataque.

Cómo llegan Islandia y Francia a la cuarta jornada de las Eliminatorias

Ambas selecciones forman parte del Grupo D, junto a Ucrania, Azerbaiyán y Armenia. Francia encabeza la clasificación con 9 puntos en 3 partidos, después de superar a Ucrania (0-2), Islandia (2-1) y Azerbaiyán (3-0). Los campeones del mundo de 2018 mantienen su sello de solidez defensiva y gran eficacia ofensiva, con un promedio de tres goles por partido.

El equipo de Deschamps ha encontrado equilibrio con jugadores jóvenes como Eduardo Camavinga y Khéphren Thuram, quienes acompañan en el mediocampo a Adrien Rabiot, pieza clave por su despliegue. En defensa, Saliba y Konaté conforman una de las duplas más firmes del continente, respaldados por Mike Maignan bajo los tres palos.

Por su parte, Islandia ocupa la tercera posición del grupo con 3 puntos. Su única victoria llegó cuando venció a Azerbaiyán. Después, sufrió derrotas ante Francia y Ucrania, mostrando carencias defensivas pero también destellos de talento en ataque con los hermanos Andri y Daniel Gudjohnsen.

Probables alineaciones de Islandia y Francia

Islandia: Elias Rafn Olafsson; Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daniel Leo Gretarsson, Mikael Ellertsson; Mikael Anderson, Hakon Arnar Haraldsson, Isak Bergmann Johannesson, Jon Dagur Thorsteinsson; Andri Gudjohnsen y Daniel Gudjohnsen. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, William Saliba, Ibrahima Konaté, Theo Hernandez; Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Khéphren Thuram; Kingsley Coman, Christopher Nkunku y Hugo Ekitiké. DT: Didier Deschamps.

Francia busca mantener el puntaje perfecto

Con un rendimiento casi impecable en lo que va de la Eliminatoria, Francia aspira a sumar su cuarta victoria consecutiva y mantener el liderato del grupo. Aunque no contará con Mbappé, el poderío ofensivo del equipo sigue siendo abrumador.

Para Islandia, el desafío es mayúsculo: deberá frenar a un rival que domina la posesión, presiona alto y rara vez concede espacios. El clima, la localía y el espíritu de su hinchada serán sus principales aliados en busca de un resultado histórico ante una de las selecciones más fuertes del mundo.