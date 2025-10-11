Inter Miami afronta su último partido de la fase regular de la Major League Soccer (MLS) enfrentando a Atlanta United, en un duelo clave antes del inicio de los playoffs. El compromiso se jugará este sábado 11 de octubre de 2025 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, con capacidad para 21.500 espectadores.

El encuentro comenzará a las 18:30 (hora en Colombia), 19:30 en Miami y 20:30 en Argentina, con una gran expectativa por la posible presencia de Lionel Messi, quien regresó de los compromisos internacionales con Argentina.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega en gran forma, con una racha positiva de seis partidos sin derrotas y el boleto a los playoffs ya asegurado. Del otro lado, Atlanta United busca cerrar la temporada con dignidad tras un cierre irregular que lo dejó en la parte baja de la Conferencia Este. Más allá de las realidades opuestas, el encuentro promete intensidad y atractivo por el historial reciente entre ambos, marcado por la rivalidad que Messi impulsó desde su llegada al fútbol estadounidense.

Dónde ver HOY Inter Miami vs Atlanta United por la MLS: opción en TV y ONLINE

El partido entre Inter Miami y Atlanta United contará con transmisión exclusiva a nivel mundial a través de Apple TV, mediante el servicio MLS Season Pass, disponible para todos los países sin restricciones geográficas.

No habrá transmisión por canales de televisión tradicionales, ya que Apple posee los derechos globales de la Major League Soccer. Los fanáticos podrán disfrutar del encuentro con comentarios en inglés, español o portugués, según la configuración de su cuenta.

Chase Stadium: la casa del Inter Miami

El Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, será nuevamente el escenario del equipo de Lionel Messi. Con capacidad para 21.500 espectadores, el estadio se ha convertido en uno de los recintos más visitados del fútbol norteamericano desde la llegada del astro argentino.

Allí, el Inter Miami ha construido una fortaleza: acumula más del 80% de sus puntos jugando en casa y solo perdió dos partidos durante toda la fase regular. El ambiente será de celebración, pues los hinchas esperan ver al equipo cerrar el torneo con un triunfo que lo mantenga entre los primeros de la Conferencia Este y le otorgue ventaja deportiva en la fase final.

A qué hora es el partido Inter Miami vs Atlanta United

El encuentro se jugará en diferentes horarios según el país:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:30 horas

18:30 horas Miami y Nueva York (EE. UU.): 19:30 horas

19:30 horas Argentina, Chile y Uruguay: 20:30 horas

20:30 horas México: 17:30 horas

17:30 horas España: 01:30 horas del domingo 12 de octubre

01:30 horas del domingo 12 de octubre Reino Unido: 00:30 horas del domingo 12 de octubre

Probables alineaciones de Inter Miami y Atlanta United

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Noah Allen, Gonzalo Luján, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright, Baltasar Rodríguez, Santiago Morales; Luis Suárez y Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Atlanta United: Jayden Hibbert; Dominik Chong-Qui, Stian Gregersen, Juan Berrocal, Pedro Amador; Tristan Muyumba, Steven Alzate, Cooper Sánchez; Jamal Thiare, Leonardo Afonso y Emmanuel Latte Lath. DT: Ronny Deila.

Cómo llegan Inter Miami y Atlanta United al partido de la MLS

El Inter Miami atraviesa un gran momento de forma. En sus últimos seis partidos sumó 13 de los 18 puntos posibles, incluyendo una sólida victoria frente al New England Revolution en la jornada anterior. Con 62 unidades, el equipo ya aseguró su clasificación a los playoffs, pero buscará un triunfo más para escalar posiciones y garantizar la ventaja de localía en los cruces de eliminación directa.

El proyecto de Mascherano ha encontrado equilibrio en la experiencia de Luis Suárez, la calidad técnica de Busquets y el talento emergente de jóvenes como Baltasar Rodríguez y Tadeo Allende. Además, la expectativa por la posible participación de Lionel Messi mantiene la atención mundial sobre este compromiso.

En contraste, Atlanta United vive un presente complicado. Se encuentra en el penúltimo lugar de la Conferencia Este y suma cuatro partidos sin ganar, el más reciente con derrota 1-0 ante Los Ángeles FC. El entrenador Ronny Deila ha recurrido a varios juveniles, entre ellos el mediocampista colombiano Steven Alzate, en busca de reestructurar un equipo que perdió regularidad y contundencia ofensiva.

¿Jugará Lionel Messi contra Atlanta United?

La gran incógnita en la previa pasa por la posible presencia de Lionel Messi. El técnico Javier Mascherano fue prudente al referirse al tema: “Messi puede jugar en cualquier momento, obviamente. El tema es que no puedo hablar de algo contrafáctico porque no está con nosotros y no he hablado con Leo. Veremos esta noche qué es lo que pasa”.

El capitán argentino no participó en el reciente amistoso de la Selección Argentina ante Venezuela, lo que mantiene la expectativa de que pueda sumar minutos en el cierre de la fase regular de la MLS. Su regreso, aunque no confirmado, sería un impulso emocional y deportivo clave para un Inter Miami que apunta alto en la búsqueda de su primer título en la liga estadounidense.