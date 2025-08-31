La Leagues Cup 2025 llega a su punto culminante con un duelo de alto voltaje: Inter Miami vs Seattle Sounders, la final del torneo que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX. El partido se disputará el domingo 31 de agosto a las 8:00 p.m. en Miami, 7:00 p.m. en Colombia y 6:00 p.m. en México, en un escenario imponente: el Lumen Field de Seattle, con capacidad para más de 68 mil aficionados.

El encuentro promete ser histórico, con Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets al frente del proyecto de Miami, y unos Sounders que han demostrado solidez, equilibrio y poder ofensivo a lo largo del torneo. La expectativa es máxima en un choque que no solo definirá al campeón, sino que también marcará un nuevo capítulo en la creciente rivalidad entre ambos equipos.

Dónde ver Inter Miami vs Seattle Sounders EN VIVO, final de la Leagues Cup

La final de la Leagues Cup 2025 tendrá transmisión oficial y exclusiva a nivel mundial:

Apple TV (MLS Season Pass): señal internacional con opción de suscripción para cualquier país.

señal internacional con opción de suscripción para cualquier país. Estados Unidos: Univision y TUDN en TV.

Univision y TUDN en TV. Latinoamérica (incluido Colombia y México): Apple TV (MLS Season Pass) como plataforma principal.

De esta manera, ningún aficionado se quedará sin la oportunidad de seguir el compromiso en directo, ya sea en televisión o vía streaming.

A qué hora es el partido Inter Miami vs Seattle Sounders, país por país

El duelo decisivo tendrá diferentes horarios de acuerdo con cada región:

Colombia, Perú y Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 9:00 p.m.

9:00 p.m. México y Centroamérica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estados Unidos (EST): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estados Unidos (CST): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Estados Unidos (MST): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estados Unidos (PST): 5:00 p.m.

5:00 p.m. España, Francia, Alemania e Italia: 2:00 a.m. del lunes 1 de septiembre.

Probables alineaciones de Inter Miami y Seattle Sounders

Inter Miami. El conjunto de Javier Mascherano confiará en la jerarquía de sus figuras internacionales:

Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Yannick Bright, Lionel Messi, Baltasar Rodríguez y Luis Suárez.

Seattle Sounders. Brian Schmetzer pondrá en cancha a su equipo más sólido, liderado por el colombiano Yeimar Gómez Andrade en defensa:

Andrew Thomas; Alexander Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Obed Vargas, Cristian Roldán; Paul Rothrock, Jesús Ferreira, Pedro De La Vega; Osaze De Rosario.

¿Cómo fue el único enfrentamiento previo entre Inter Miami y Seattle Sounders?

El antecedente entre ambos equipos data del 16 de abril de 2022 en la MLS, cuando Inter Miami venció 1-0 a Seattle Sounders en el Chase Stadium. El gol fue anotado por Robbie Robinson al minuto 41.

En aquel entonces, el cuadro de Florida no contaba con el poderío actual de Messi, Suárez y Busquets, mientras que Seattle ya tenía en sus filas a jóvenes talentos como Obed Vargas, quien con apenas 17 años empezaba a consolidarse en el mediocampo.

Curiosamente, ambos equipos volverán a enfrentarse en la MLS 2025 el 16 de septiembre en Miami, pero antes tendrán esta final inédita en la Leagues Cup.

Noticias del partido: el camino a la final de la Leagues Cup

Inter Miami: el equipo dirigido por Mascherano ha tenido un rendimiento sólido en la Leagues Cup. En semifinales derrotó 3-1 a Orlando City, mostrando contundencia ofensiva con Messi como líder y Luis Suárez aportando experiencia en el ataque. En total, Inter Miami registra 7 goles a favor y 4 en contra, con un promedio de 2.3 goles por partido.

Seattle Sounders: el cuadro local llega a la final tras un desempeño impecable. Lideró su grupo con autoridad y en semifinales se impuso 2-0 a LA Galaxy. Su balance es de 11 goles a favor y solo 2 en contra, lo que refleja la fortaleza defensiva de un equipo que además promedia 3.67 goles por encuentro.

Con futbolistas determinantes como Cristian Roldán en la medular y Jesús Ferreira en ataque, los Sounders buscarán aprovechar la localía en el Lumen Field para conquistar el título.