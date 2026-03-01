La MLS continúa su calendario con uno de los partidos más atractivos de la Fecha 2, cuando Orlando City reciba a Inter Miami en un duelo entre equipos de Florida que buscan recuperarse tras un inicio complicado de temporada.

El encuentro se jugará el domingo 1 de marzo, a las 19:00 (hora local en Orlando y Colombia), en un compromiso que enfrenta a dos planteles con aspiraciones altas en la Conferencia Este. Ambos llegan con derrota en la jornada inaugural, lo que añade presión y expectativa a este choque temprano en la campaña.

A qué hora juegan Orlando City vs Inter Miami este domingo

El partido se disputará en los siguientes horarios internacionales:

Orlando (ET) y Colombia: 19:00

19:00 Perú: 19:00

19:00 Ecuador: 19:00

19:00 México (CDMX): 18:00

18:00 Argentina: 21:00

21:00 Chile: 21:00

21:00 España: 01:00 del lunes.

Dónde ver el partido de Inter Miami en TV y online este domingo

La transmisión del Orlando City vs Inter Miami será exclusiva a nivel mundial a través de la plataforma oficial de la MLS:

Streaming global: Apple TV (MLS Season Pass)

El servicio permite seguir todos los partidos de la MLS en directo, sin restricciones geográficas, tanto en dispositivos móviles como en smart TV y computadoras.

Dónde se juega el partido entre Orlando City e Inter Miami

El compromiso se disputará en el Inter&Co Stadium, estadio con capacidad para más de 25.000 espectadores. El escenario, casa de Orlando City, se ha convertido en un recinto difícil para los visitantes, aunque el equipo local buscará reivindicarse tras caer en su estreno.

Así llegan Orlando City e Inter Miami

Orlando City, equipo dirigido por Óscar Pareja, inició la temporada con una derrota 1-2 en condición de local ante New York Red Bulls. Aunque mostró momentos de buen juego ofensivo, la falta de contundencia y algunos desajustes defensivos marcaron la diferencia. Ahora, con el respaldo de su afición y la necesidad de sumar sus primeros puntos, Orlando City intentará imponer condiciones desde el inicio.

Inter Miami, conJavier Mascherano como entrenador, también tuvo un debut complicado. En la primera jornada cayó 3-0 en su visita a Los Angeles FC, en un partido en el que sufrió en defensa y no logró sostener el ritmo ante un rival intenso. Con figuras de renombre en su plantel, Inter Miami buscará mostrar una mejor versión en este segundo compromiso y evitar un arranque con dos derrotas consecutivas.

Probables formaciones del partido entre Inter Miami y Orlando City

Orlando City: Maxime Crépeau; Griffin Dorsey, Iago, David Brekalo, Adrián Marín; Marco Pasalic, Braian Ojeda, Wilder Cartagena, Tyrese Spicer; Duncan McGuire y Martín Ojeda. DT: Óscar Pareja.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

Ficha del partido Orlando City vs Inter Miami

Competencia: MLS 2026 – Fecha 2

Fecha: Domingo 1 de marzo de 2026

Horario: Orlando (ET) y Colombia: 19:00

Estadio: Inter&Co Stadium, Orlando

Capacidad: Más de 25.000 espectadores

Transmisión: Apple TV – MLS Season Pass (streaming exclusivo mundial)

Situación en la tabla: