La Major League Soccer (MLS) entra en su fase definitiva y este viernes 24 de octubre se jugará uno de los duelos más esperados de los playoffs de la Conferencia Este: Inter Miami vs Nashville SC, desde el Chase Stadium en Fort Lauderdale. El encuentro comenzará a las 19:00 en Colombia, 20:00 en Miami y 21:00 en Argentina, en un partido que promete espectáculo y grandes figuras en el campo.

El equipo de Javier Mascherano, con Lionel Messi y Luis Suárez como referentes, buscará confirmar su gran momento ante un Nashville que llega motivado tras coronarse campeón de la US Open Cup. Ambos equipos se conocen bien y protagonizan un clásico reciente de la MLS que combina calidad, intensidad y rivalidad creciente.

Dónde ver Inter Miami vs Nashville en TV y online

El encuentro será transmitido en exclusiva por Apple TV, a través de la suscripción MLS Season Pass, disponible en todo el mundo.

Plataforma: Apple TV

Apple TV Servicio: MLS Season Pass (en streaming)

MLS Season Pass (en streaming) Disponibilidad: global, con narraciones en inglés y español

El servicio permite acceder a la cobertura completa del torneo, con repeticiones, resúmenes, análisis y comentarios de expertos, además de una experiencia interactiva con estadísticas en tiempo real.

Dónde se juega: Chase Stadium, casa de Inter Miami

El partido se disputará en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida. El moderno recinto, inaugurado en 2020, tiene una capacidad para 21.500 espectadores y se ha consolidado como una de las sedes más vibrantes de la liga estadounidense.

Allí, el Inter Miami ha construido una fortaleza, con una media de asistencia superior a los 20 mil aficionados por encuentro y una racha positiva en casa. El estadio también se distingue por su atmósfera única, impulsada por la presencia de Lionel Messi, que ha transformado cada partido en un evento global.

A qué hora es Inter Miami vs Nashville, país por país

El horario permite una amplia cobertura internacional, especialmente entre los fanáticos de Messi y Suárez, que siguen al Inter Miami desde todos los rincones del mundo.

Colombia, Perú y Ecuador: 19:00

19:00 Estados Unidos (Miami y Nueva York): 20:00

20:00 Argentina y Chile: 21:00

21:00 México: 18:00

18:00 Brasil: 21:00

21:00 España: 02:00 (del sábado 25 de octubre)

02:00 (del sábado 25 de octubre) Francia, Italia y Alemania: 02:00 (del sábado 25 de octubre)

Probables alineaciones de Inter Miami y Nashville SC en partido de playoffs

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Nashville SC: Joe Willis; Andy Najar, Jack Maher, Walker Zimmerman, Daniel Lovitz; Sondre Etikseth, Cameron Yazbek, Alex Muyl; Hany Mukhtar, Sam Surridge y Jacob Shaffelburg. DT: BJ Callaghan.

Ambos equipos llegan con planteles completos y figuras de renombre, destacando en el local la presencia del tridente Messi, Suárez y Busquets, y en la visita al alemán Hany Mukhtar, considerado uno de los mediocampistas más determinantes de la liga.

Cómo llegan Inter Miami y Nashville a los playoffs de la MLS

El Inter Miami cerró la fase regular en gran forma, terminando en la tercera posición de la Conferencia Este, a solo un punto del líder. Con un promedio de 2.38 goles por partido, fue una de las ofensivas más efectivas del torneo. El conjunto de Mascherano consolidó su sistema de posesión y presión alta, liderado por el aporte creativo de Lionel Messi, quien firmó otra temporada de impacto en el fútbol estadounidense.

Además, Inter Miami viene de una victoria contundente precisamente ante Nashville SC, su rival de turno, en la que exhibió todo su poder ofensivo y la conexión entre sus figuras sudamericanas. La gran incógnita será si Mascherano mantendrá la misma intensidad en los playoffs, donde el margen de error es mínimo.

Por su parte, el Nashville SC, dirigido por BJ Callaghan, llega en alza luego de conquistar la US Open Cup 2025, un logro que le dio confianza tras un cierre irregular en la MLS. Terminó sexto en la Conferencia Este, con un rendimiento de altibajos pero con un espíritu competitivo intacto.

El equipo se apoya en su solidez defensiva -con el estadounidense Walker Zimmerman como líder- y en la creatividad de Hany Mukhtar, su máxima figura y uno de los goleadores históricos del club. A pesar de estar a 12 puntos del primer puesto en la fase regular, el conjunto de Tennessee confía en su experiencia en series decisivas.

Claves del partido: Messi y Suárez frente a Mukhtar

El duelo en Fort Lauderdale se presenta como un enfrentamiento de estilos. Inter Miami apostará al control del balón, el juego asociativo y la jerarquía de sus estrellas para definir temprano. Nashville, en cambio, buscará aprovechar los espacios con transiciones rápidas y la velocidad de Shaffelburg y Surridge.

El liderazgo de Messi y Busquets, la conexión con De Paul y la precisión goleadora de Luis Suárez serán las armas principales del equipo local. Enfrente, Hany Mukhtar intentará responder con su visión de juego y pegada.

En el Chase Stadium, todo está listo para una noche decisiva de playoffs. Dos equipos con historias opuestas, pero con la misma meta: acercarse un paso más al título de la Major League Soccer 2025.