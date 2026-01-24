El Champions Tour arranca su recorrido internacional y tendrá una parada de alto impacto en Sudamérica con el duelo entre Alianza Lima y Inter Miami. El partido genera una enorme expectativa por la presencia de figuras internacionales y por disputarse en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol peruano.

El encuentro se jugará el sábado 24 de enero, desde las 15:00 (hora de Perú y Colombia), en la ciudad de Lima. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el escenario, y las probables alineaciones de ambos equipos.

Horario de Inter Miami vs Alianza Lima

Perú: 15:00

15:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile: 17:00

17:00 España: 21:00

Dónde ver Inter Miami vs Alianza Lima en TV y online

Perú: Canal 2 y L1 MAX, disponible a través de los operadores DirecTV, Win, Best Cable y Claro

Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium, vía streaming.

Dónde se juega el partido de Inter Miami en Perú

El compromiso se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute. Es la casa de Alianza Lima y uno de los escenarios con mayor tradición del país, con un ambiente que suele ser intenso incluso en partidos amistosos de carácter internacional.

Un amistoso con figuras mundiales

El duelo forma parte del Champions Tour, una gira que busca enfrentar clubes de distintas ligas y continentes, combinando espectáculo y preparación competitiva. Para Alianza Lima, el partido representa una oportunidad de medirse ante un rival de alto perfil y evaluar su funcionamiento ante futbolistas de élite.

Para Inter Miami, el encuentro es una escala clave dentro de su pretemporada internacional, con la intención de afianzar automatismos y seguir consolidando un proyecto que reúne talento sudamericano y europeo bajo un mismo esquema.

Probables alineaciones del partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo; Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

Inter Miami: Matías Marín; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Luis Suarez y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

Ficha del partido: Inter Miami vs Alianza Lima

Competición: Champions Tour – Partido amistoso

Champions Tour – Partido amistoso Fecha: Sábado 24 de enero

Sábado 24 de enero Hora: 15:00 (Perú y Colombia)

15:00 (Perú y Colombia) Estadio: Alejandro Villanueva (Lima)

Alejandro Villanueva (Lima) TV y streaming: Perú: Canal 2 y L1 MAX Sudamérica: Disney+ Premium



Un cruce internacional que combina espectáculo, figuras históricas y una de las plazas más emblemáticas del fútbol sudamericano.